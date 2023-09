Congreso: comienza el análisis del proyecto de ley de Financiamiento Educativo

Esta tarde comenzará el análisis del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que establece el Financiamiento Educativo en Diputados. Jaime Perczyk participará del debate.

La comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación iniciará esta tarde el análisis del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que establece el Financiamiento Educativo. De la misma participará el ministro de dicha área, Jaime Perczyk. Sobre el proyecto de ley, el ministro detalló que para defender la educación en el país hay que "mejorarla", por lo que se requiere de un "financiamiento continuo, seguro y suficiente”.

En ese sentido, “la Ley de Financiamiento Educativo eleva la inversión del Estado del 6% al 8% en 7 años”, afirmó. La comisión es presidida por la legisladora oficialista entrerriana Blanca Osuna. El tratamiento del proyecto comenzará a las 14 horas en el edificio Anexo A de la Cámara de Diputados.

Detalles del proyecto

El ministro de Educacion, Jaime Perczyk, detalló que los objetivos y metas del proyecto son, entre otros, “190 días de clase efectivos; construir nuevos jardines de infantes y maternales; entregar libros en modalidad uno a uno; dar continuidad a la jornada extendida, son condición necesaria para mejorar los aprendizajes en la escuela primaria”.

El proyecto también contempla incorporar “robótica y programación en las escuelas secundarias”, dar “continuidad a las becas Progresar y Manuel Belgrano”; financiar la construcción de “nuevas escuelas técnicas” y cumplir con el derecho a la “Educación Sexual Integral (ESI) como marca la Ley 26.150”.

Asimismo, busca asegurar la “comprensión lectora en el nivel inicial y primer ciclo de la escuela primaria”; generar carreras más cortas y títulos intermedios en la universidad con salida laboral; desarrollar la carrera del investigador universitario; y continuar con los programas de infraestructura universitaria y equipamiento tecnológico. Por otro parte, propone potenciar la formación y capacitación docente continua y fortalecer los sistemas nominales de evaluación e información educativa (Sinide).

Qué dijo Jaime Perczyk sobre la propuesta de La Libertad Avanza de terminar con Paka Paka

El ministro de Educación criticó la posición de los dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) en relación al canal educativo-infantil Paka Paka y dijo que "los que pretenden destruir" ese medio también "buscan destruir la educación pública". Sin nombrarlo, Perczyk respondió al legislador porteño y candidato a jefe de gobierno de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, al poner en valor el canal educativo infantil Paka Paka y señalarlo como parte de las herramientas de la educación pública, a la que, dijo, "la vamos a cuidar y mejorar".

"Paka Paka es un canal extraordinario que ha tenido producciones muy importantes, que es muy visto por los chicos y nosotros creemos que hay que cuidarlo y que la mejor manera es siempre mejorar", dijo el jefe de la cartera educativa ante una consulta de Télam.

El funcionario profundizó la crítica al señalar que el modelo que promueve La Libertad Avanza en relación a la educación pública "no es que no la apoya, sino que la quiere destruir, dice que el problema de la Argentina es el Estado y es la educación pública". Detrás del "no lo veo pero no me gusta´ también hay una idea de arancelar la universidad, arancelar la educación y los voucher son el arancelamiento pero el otro modelo es el de defender la educación pública y mejorarla, y en eso hay dos miradas y nosotros damos nuestra opinión y damos nuestra posición", sostuvo.