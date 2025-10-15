Avanza el proyecto que exige que el Congreso deba aprobar cualquier acuerdo con EE.UU.

El plenario que nuclea a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Finanzas en la Cámara de Diputados le dio dictamen al proyecto de ley de Fuerza Patria que estipula que cualquier acuerdo con Estados Unidos sea aprobado por el Congreso.

El diputado y candidato de Fuerza Patria por la Ciudad de Buenos Aires para las próximas elecciones del domingo 26 de octubre, Itai Hagman, expresó en la reunión de comisión: "El Estado argentino no puede hacerse cargo de un rescate, de un salvataje hecho a espaldas del pueblo argentino, violando la ley argentina, violando la Constitución argentina, a espaldas del Congreso argentino, que genera sacrificio inútil en el pueblo y que después nos deja hipotecado el futuro. No lo vamos a aceptar".

"Trump dice que el apoyo a Argentina se irá si Milei pierde las elecciones, es decir, lo que han hecho ayer no sólo no resolvió ningún problema, sino que lo agrava”, continuó el economista y candidato de Fuerza Patria.

El proyecto de ley, de autoría de Máximo Kirchner, dice: "Exíjase al Poder Ejecutivo Nacional y/o al Banco Central de la República Argentina que someta a la consideración de ambas cámaras de este Congreso Nacional cualquier acuerdo alcanzado con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América o con la administración de los Estados Unidos de América, adjuntando el conjunto de toda la documentación y cláusulas del acuerdo, con particular atención a cualquier compromiso que asuma la Argentina como condición para el otorgamiento".

“Convocamos al pueblo argentino a hacerles ver al gobierno nacional y también a los funcionarios del gobierno de Estados Unidos que no vamos a aceptar que nuestra economía pase a estar tutelada por los Estados Unidos. El 26 de octubre eso se va a manifestar rotundamente a lo largo y ancho del país”, concluyó Hagman.

El contexto del proyecto: viaje de Milei y "extorsión" de Trump

El dictamen se firmó un día después de que el presidente Javier Milei participara de un encuentro con su par estadounidense, Donald Trump. En el almuerzo, el jefe de Estado del país norteamericano aseguró que la ayuda económica a la Argentina estaba sujeta al resultado de las elecciones.

Todo el arco opositor argentino repudió las declaraciones de Trump, a las que definió, en gran medida, como un "extorsión" a los argentinos.