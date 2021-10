Intendentes del conurbano bonaerense comenzarán a fiscalizar el congelamiento de precios

Los jefes comunales oficialista saldrán este fin de semana a controlar en los supermercados el acuerdo de precios de 1.432 productos de consumo masivo.

Tras el acuerdo que el Gobierno consiguió con empresarios para congelar 1.432 productos de consumo masivo, con el fin de poner un freno a la inflación que come los salarios de los trabajadores, ahora son los intendentes los que saldrán a controlar este fin de semana el cumplimiento en sus respectivos distritos.

El precio de los alimentos fue uno de los temas que trató el presidente Alberto Fernández en el almuerzo que mantuvo con funcionarios nacionales y bonaerenses, además de intendentes de esa provincia. "Vamos a salir a controlar el cumplimiento de los 1.432 productos de precios cuidados que ya están en la web", señalaron y que intentaran asegurarse que "estén en las góndolas y bien señalizados".

Hasta allí fueron Federico Achával (Pilar), Mayra Mendoza (Quilmes), Alejandro Granados (Ezeiza), Mariano Cascallares (Alte. Brown), Mariel Fernández (Moreno), Andrés Watson (Florencio Varela), Ariel Sujarchuk (Escobar), Mario Secco (Ensenada), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Fabián Cagliardi (Berisso), Luis Andreotti (San Fernando), Julio Zamora (Tigre), Blanca Cantero (Pte. Perón), Juan José Mussi (Berazategui), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes) y Javier Osuna (Gral. Las Heras).

En cuanto al conurbano bonaerense, los intendentes de Pilar, Federico Achával, y de Florencio Varela, Andrés Watson, son algunos de los que encabezarán esta acción el fin de semana. “Lo primero que nos pidió el Gobernador (Axel Kicillof) es que mañana (sábado) salgamos a la calle con los inspectores a fiscalizar los supermercados y los lugares donde habitualmente compra nuestro pueblo; y que el producto esté en la góndola y al precio que dice la resolución”, explicó Achával, en diálogo con Radio 10.

“Vamos a salir a fiscalizar desde los municipios porque somos los que tenemos la capacidad territorial y la posibilidad de desplegar a nuestros inspectores”, resaltó. “Lo que se busca con esta medida tiene que ver con cuidar el bolsillo de nuestro pueblo, y garantizarle alimentos a precios accesibles teniendo en cuenta que hay un objetivo que es que el salario le gane a la inflación”, enfatizó el pilarense.

Los jefes comunales oficialista del conurbano se reunieron este miércoles con Axel Kicillof y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, en Casa de Gobierno. Allí coordinaron acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para ordenar los precios.

Por su parte, el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, en declaraciones a Radio AM 750 dijo que “vamos a salir a controlar precios porque no es posible que esto suceda, que haya un abuso”. Además remarcó que “nosotros debemos controlar los intereses del pueblo trabajador”. Por otra parte, afirmó que los municipios tendrán la potestad de realizar clausuras de no cumplirse con lo reglamentado. “Si hay alguno que no cumple con la resolución se clausurará”, ratificó Watson. Watson explicó que “la idea no es salir a buscar clausuras y algún ingreso económico a través de ellas, sino hacer que los comerciantes entiendan que no deben aumentar los precios y que hay un listado que deben respetar”.

A los controles que aplicarán los intendentes se sumará la Defensoría del Pueblo bonaerense, la cual ya dio comienzo a su campaña de control de precios. El monitoreo que lleva adelante el organismo que conduce Guido Lorenzino se centra en una muestra de los 1.432 productos que entran dentro de este programa para la Provincia, entre los que se encuentran lácteos, aceites, harinas, productos de higiene personal y de almacén, entre otros.

“Nuestra intención es defender el bolsillo de los y las bonaerenses. La gente necesita respuestas concretas e inmediatas, por lo que creemos necesario hacer un control para que esta política tenga sentido”, aseguró Lorenzino. La Defensoría lleva adelante este despliegue territorial en coordinación con las 51 delegaciones que tiene en distintos municipios del Conurbano y del interior de la Provincia, las que se suman a las tareas que también comenzaron a realizarse en La Plata.

La Secretaría de Comercio Interior logró retrotraer al 1 de octubre los precios de 1.432 productos de consumo masivo, y su congelamiento obligatorio será hasta el 7 de enero. Al respecto, Roberto Feletti se mostró de acuerdo en sumar a las provincias e intendencias en el monitoreo del programa.