Muerza, de cara a las elecciones en Comercio: "A diferencia de Cavalieri, yo puedo caminar con los trabajadores"

El sindicalista enfrenta a Cavalieri para quedarse con la secretaría general del gremio con mayor cantidad de afiliados. Cuáles son sus principales propuestas.

El candidato a secretario general Secretario General de Comercio por la lista Granate Morada, Ramón Muerza, tendrá su día D. Este viernes su fuerza gremial participará de la Asamblea General Extraordinaria de afiliados para definir la Junta Electoral de los comicios que se definirán en septiembre. "El Ministerio de Trabajo nos garantizó transparencia", cuenta a El Destape.

En una extensa entrevista con este medio, el sindicalista promete que en caso de ser electo promoverá la creación de una escuela de oficios, realizará un plan de viviendas para los trabajadores, mejorará los convenios salariales del sector y cambiará el sistema de pagos de la obra social.

"Nosotros hoy tenemos las tres categorías del gremio por debajo de la línea de la pobreza. Esto no puede seguir así", enfatiza el representante sndical que busca quitarle el poder a Armando Cavalieri tras casi de 30 años en la cabeza del gremio.

-¿Para qué quiere ser Secretario General del Sindicato de Comercio?

-Como se lo dije a todos los trabajadores, entré al sindicato como delegado en 1985 con la intención de defender a los compañeros de mi empresa y cuando me tocó ser el secretario de delegación conseguimos cosas que antes el sindicato no les daba. A partir de mi incursión como Secretario de Organización se consiguió otro trato con los delegados. Además logramos que haya delegados donde antes no lo había, ellos son muy importantes porque donde hay delegados hay dignidad para los trabajadores y se cumple lo que dice el convenio. Entonces quiero representarlos y quiero lo mejor para los trabajadores.

-¿Qué propuestas tiene?

-Tenemos un montón de ideas. Queremos ocuparnos de la obra social que hoy cobra un bono por atenderte y por cada especialización tenes que pagar. Entonces para hacer un tratamiento se tiene que abonar 6 mil, 10 mil y hasta 100 mil pesos. Es imposible esto porque hoy todos los convenios del Sindicato de Comercio están por debajo de la línea de la pobreza. En cuánto al salario necesitamos una conformación diferente: por ejemplo los trabajadores de call center, que son empleados 6 horas porque es estresante y las vinchas les afectan los tímpanos, cobran un porcentaje del salario del trabajador de ocho horas. Es injusto, porque ellos deberían cobrar por su empleo, deberían tener su propia configuración laboral. Los empleados que venden electrodomésticos cobran un porcentaje por venta y eso se consiguió por la representación sindical. Las horas extras solo se pagan en los lugares que tienen delegados.

-¿También tienen un plan de vivienda a desarrollar?

-Sí, otra cuenta pendiente es la vivienda que creemos que se puede hacer. Los bancos de pelean por quedarse con el pago de nuestro sueldo. Yo trabajo en Coto y tenemos cuenta a sueldo en dos bancos, uno es Galicia. A través del banco se pueden dar créditos y el agente de retención puede ser la empresa. Los intendentes podrían poner a disposición del sindicato terrenos a bajo costo que el gremio puede comprar para que se edifique. Otro tema que queremos generar es la escuela de oficios para que todos los empleados tengan formación y salida laboral. También tenemos que mejorar mediante la obra social el tratamiento de las adicciones, tenemos que mejorar los dos hoteles que son del año 1950 y desarrollar cabañas para que nos podamos ir de vacaciones. Tenemos muchas propuestas para implementar, podríamos estar hablando todo el día.

-Cuánto cobra en promedio un trabajador de Comercio y cuánto debería cobrar?

-Nosotros hoy tenemos las tres categorías del gremio por debajo de la línea de la pobreza. El de ocho horas cobra 95.000 pesos, el de 6 horas cobra 68.000 y el de 4 horas cobra 47.000. En los locales donde hay delegados, los trabajadores cobran horas adicionales, cobran los feriados y algunos plus que conforman un salario más completo. Yo a Cavalieri le llevé propuestas para que aplique como la entrega de pañales o las mochilas para los chicos, pero no nos dieron respuesta entonces lo conseguimos a partir de las negociaciones con las empresas directamente. Algo así pasó con los remedios y también con las ópticas. El objetivo es que el trabajador no meta la mano en el bolsillo para que no se le vaya el salario.

-En 2018, denunciaron que fueron víctimas de un fraude, ¿cómo van a hacer para que les reconozcan el resultado electoral en caso de que ganen?

-El viernes vamos a hacer una junta Electoral de la que no participamos en 2018 porque el lugar donde iba a hacerse estaba clausurado. Nosotros entonces fuimos a la elección sin padrón, sin fiscales oficiales propios y ganamos la elección, pero lo que pasó fue que la Junta Electoral de ese momento garantizó el fraude mediante la votación que se realizó en Corrientes con fiscales solo de ellos. Esto contó con el aval del entonces ministro de Trabajo del macrismo que era Triaca. Después en el Ministerio de Trabajo nos pidieron que acordáramos y le diéramos por ganada la elección. Al final el macrismo le dio un certificado provisorio con el que terminan ahora el mandato. Ayer fuimos al Ministerio de Trabajo para que se comprometan a que esto no vuelva a pasar.

-¿Por qué es importante la asamblea del viernes?

-Es importante para Cavalieri, porque si él no gana la Asamblea, no va a poder hacer trampa. La Junta Electoral que se va a decidir es la que lleva adelante la elección, entonces si la tiene controlada puede manipular, fiscalizar votos, cambiar padrones. Para nosotros no es importante, no nos importa que sea ajena, si hay fiscalización del Ministerio de Trabajo. Para él es determinante, por eso embarra la cancha contratando patovicas. Tiene miedo, nosotros no.

-Cavalieri apoyó al macrismo 4 y representa la flexibilización dentro de los sindicatos ¿Usted se considera peronista y cercano al oficialismo?

-Soy peronista desde que nací, pero te voy a contar una intimidad. Cuando Néstor Kirchner empezó campaña éramos solo cinco sindicalistas que apoyaba la candidadtura. Cuando fue presidente de la Nación me invitó a la Casa de Gobierno y me preguntó si tenía la intención de confrontar en el sindicato. En ese momento le dije que estábamos trabajando en conjunto y que yo me sentía satisfecho con haber conseguido que sea presidente de la Nación. Néstor Kirchner me marcó para toda la vida por sus ideales y su convicción. Una vez recuerdo que en Corrientes, un compañero le dijo a Néstor que lo iba a llevar en auto por tres cuadras en pleno 2001, en pleno tiempo que pedían que se vayan todos. En ese momento, Néstor le respondió que si él no podía caminar por la calle no iba a poder ser candidato a presidente. Esto siento hoy: que Cavalieri no puede caminar por los pasillos de los supermercados, no tienen el respeto de la gente. Yo siento que tengo el respeto, el cariño y el acompañamiento de la gente.