Las listas colectoras volvieron al centro de la discusión política a partir de la reforma electoral que impulsa el gobierno de Javier Milei. La iniciativa original de La Libertad Avanza contemplaba recuperar este mecanismo para las elecciones de 2027, una herramienta que permitiría a distintos partidos llevar al mismo candidato presidencial, aunque con listas legislativas propias. La propuesta abrió un nuevo frente de negociación con gobernadores y sectores aliados, pero terminó siendo retirada durante el tratamiento en comisión.

{{{htmlAmp}}}

La discusión no es menor: en un escenario sin elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), las colectoras podían convertirse en una herramienta para ampliar los acuerdos electorales sin necesidad de conformar una alianza única. Sin embargo, el oficialismo dio marcha atrás con ese punto para conseguir los apoyos necesarios y el dictamen que llegó al Senado finalmente las dejó afuera.

Qué son las listas colectoras y cómo funcionan

Las colectoras son un mecanismo electoral que permite que dos o más partidos políticos presenten candidatos propios para determinadas categorías, pero acompañen a un mismo postulante en otra categoría de mayor jerarquía. En términos prácticos, significa que un candidato presidencial puede aparecer en distintas boletas, acompañado por diferentes fuerzas políticas que compiten entre sí por los cargos legislativos.

El sistema funciona mediante el llamado efecto de arrastre: cada espacio aporta sus propios votos al candidato que comparten, mientras conserva la posibilidad de disputar bancas con una lista legislativa independiente. De esta manera, el postulante presidencial puede reunir el respaldo de diferentes sectores sin que todos tengan que integrarse formalmente en una misma alianza electoral.

Un antecedente conocido ocurrió en las elecciones de 2011. En la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli y Martín Sabbatella compitieron por la gobernación con distintas fuerzas políticas, pero ambos acompañaron la candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Scioli ganó aquella elección provincial.

Por qué Milei quiso recuperar las colectoras para 2027

La propuesta de La Libertad Avanza apareció en el marco de las negociaciones para aprobar la reforma electoral. Según el borrador que trascendió, el oficialismo buscaba habilitar un esquema en el que una misma fórmula presidencial pudiera recibir el acompañamiento de dos espacios políticos diferentes en un distrito, cada uno con sus propias candidaturas legislativas.

La herramienta podía resultar atractiva para los gobernadores que negocian con la Casa Rosada. Les permitiría respaldar una eventual candidatura presidencial de Milei sin resignar su identidad partidaria ni renunciar a competir con listas propias por las bancas legislativas.

Crédito: Junta Nacional Electoral.

El mecanismo también adquiría relevancia por otro de los puntos centrales de la reforma: la suspensión de las PASO durante 2027. Sin primarias, la selección de candidatos quedaría en manos de las cartas orgánicas de los partidos y los reglamentos de las alianzas. En ese escenario, las colectoras podían funcionar como una vía para sumar apoyos políticos y electorales sin obligar a todos los sectores a compartir una misma estructura.

Por qué el Gobierno dio marcha atrás y qué pasará en 2027

La reincorporación de las colectoras generó cuestionamientos entre sectores aliados del Gobierno. Desde el PRO y el entorno de Patricia Bullrich aparecieron objeciones sobre la constitucionalidad del mecanismo y la posible confusión que podía generar en el electorado. Las críticas complicaron las negociaciones parlamentarias en un momento en que La Libertad Avanza necesitaba reunir las firmas para habilitar el tratamiento del proyecto.

Finalmente, el oficialismo retiró la propuesta. El dictamen firmado en el Senado establece que cada agrupación podrá presentar una sola lista por categoría y prohíbe la coexistencia de listas entre una alianza y los partidos que la integran. De esta manera, las colectoras quedaron excluidas del texto que será debatido por la Cámara alta.

La reforma, sin embargo, mantiene otros cambios de peso para las elecciones de 2027: suspende las PASO por un año, incorpora un régimen de Ficha Limpia y reduce el tiempo de publicidad electoral gratuita en radio y televisión, además de limitar la obligatoriedad del debate presidencial a una eventual segunda vuelta.

Así, aunque las colectoras no estarán habilitadas si prospera el dictamen en su versión actual, su breve incorporación dejó al descubierto una de las discusiones centrales de la estrategia electoral del Gobierno: cómo construir acuerdos con los gobernadores y ampliar su base de apoyos de cara a 2027 sin perder el control de la competencia política.