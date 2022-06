El GCBA dijo qué pasará con los que hablen lenguaje inclusivo en las escuelas

El Gobierno de la Ciudad prohibió el uso de las "e", "x" y "@" y se les otorgará una guía a los docentes para que puedan hablar "de forma inclusiva" sin utilizar lenguaje inclusivo.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas, con la intención de "sacar trabas y obstáculos" en el proceso de enseñanza por parte de los equipos docentes.

Así lo confirmaron el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña esta mañana. En una conferencia de prensa, explicaron que se trata de "una medida más" ante los bajos resultados obtenidos en Lengua por los alumnos porteños realizados por la CABA tras la pandemia.

Prohibición del lenguaje inclusivo: qué establece

En la Circular 4/2022 el Ministerio de Educación porteño, que encabeza Soledad Acuña, ordenó a las/los docentes desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales "de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza".

Larreta afirmó este viernes que, "a partir de ahora", los docentes en la ciudad de Buenos Aires "tienen que respetar las reglas del idioma español, tanto cuando están frente al aula como cuando se dirigen a sus familiares". De esta forma, se prohibirá el uso de las "e", "x" y "@" en las instituciones educativas y se les otorgará una guía para que puedan hablar "de forma inclusiva" sin utilizar lenguaje inclusivo.

"No les pedimos permiso a los sindicalistas para tomar decisiones en materia educativa"

La ministra Acuña aclaró que la norma dictada para prohibir el uso de lenguaje inclusivo no apunta "a sancionar" ni constituye "una caza de brujas". "No estamos persiguiendo ni es una caza de brujas; queremos enseñar mejor para que los chicos aprendan", sostuvo.

Al ser consultada sobre las resistencias por parte de los docentes frente a esta medida, Acuña planteó: "No les pedimos permiso a los sindicalistas para tomar decisiones en materia educativa, tomamos decisiones sobre evidencias y consultando a especialistas".

"Hoy el foco son los estudiantes y la norma está vigente, como toda norma tiene que cumplirse y hay procedimientos administrativos y disciplinarios en caso de que no se cumpla", admitió la ministra.

El rechazo a la medida

Celeste Mac Dougall, docente de CABA y especialista en salud sexual integral e inclusiva, indicó que "pensar que el lenguaje inclusivo es una traba respecto al aprendizaje es una mirada muy limitada, el uso de este lenguaje es una ventana de posibilidad de un sin número de contenidos, no solo de la ESI, sino de como se construye el lenguaje social".

Por su parte Flavio Buccino, docente y especialista en gestión educativa, dijo a Télam que "no encuentro una relación de causalidad entre lenguaje inclusivo y los resultados de una prueba. La escuela enseña contenidos normalizados, oficiales. Oficialmente no existe el lenguaje inclusivo y no se puede prohibir enseñar algo que no existe oficialmente".

Al respecto, Silvia Ramirez Gelbes, directora de la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, destacó que "se entiende que las academias de la lengua se opongan al lenguaje inclusivo ya que su función es mantener la unidad supranacional del idioma".

"Lo que me parece un poco más extraño es que se lo prohíba o que se lo imponga, porque quienes lo usan, lo usan. Así como usan el artículo masculino con la palabra “arroba” (que lleva artículo femenino) o dicen “pienso de que” cuando la forma correcta es “pienso que”, refirió la especialista.