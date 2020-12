La cargada agenda nacional de fin de año tapó un debate clave e histórico en la Ciudad de Buenos Aires: el proyecto que busca generar un emprendimiento inmobiliario en los terrenos de Costanera Norte donde hoy funcionan Costa Salguero y Punta Carrasco. La llegada de la vacuna, el leve incremento de casos de coronavirus producto de los relajamientos y el ajustado tratamiento de la Interrupción Voluntaria del Embarazo se dan en paralelo a la continuidad de las audiencias públicas convocadas, por ley, para definir la rezonificación de esos terrenos porteños en una segunda lectura en la Legislatura. Las exposiciones seguirán hasta fines de enero y se trata de la participación ciudadana más grande de la Capital Federal. Ese eje, junto a otros dos, podrían frenar la entrega de tierras. Consultados por El Destape, desde Cambiemos prefieren no dar opiniones hasta que no terminen las exposiciones para que las personas puedan manifestarse "libremente".

Hay tres frentes clave: la judicialización de la venta de los terrenos aprobada por la Legislatura a fines de 2019; la audiencia pública y el peligro de la construcción de torres de 29 metros para el óptimo funcionamiento del aeroparque Jorge Newbery que extenderá sus pistas hacia el sur y hacia el norte para permitir vuelos más largos y no sólo de cabotaje. Esta obra se inaugurará a fines de febrero de 2021, según anticipó el legislador porteño del Frente de Todos, Juan Manuel Valdés, a El Destape "y va a significar que las alturas máximas de todos los edificios que están en el frente costero, en el cono de despegue, se reduzcan a la mitad de lo que calculaba el Gobierno inicialmente".

Como contó este medio, en noviembre la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) lanzó un demoledor informe contra el intento del Gobierno porteño de emplazar doce manzanas residenciales cerca del aeropuerto Jorge Newbery. Explicaron que hace años se aprobó la extensión del aeropuerto para mejorar su operatividad y seguridad. Con eso como base, alertaron que esta iniciativa intercede con ese plan ya que las construcciones proyectadas vulneran límites de altura establecidos para el despegue y la superficie de aproximación a una de las pistas. Además, especificaron que es necesario realizar evaluaciones de ruidos y riesgos de accidentes aéreos. O sea, son un riesgo para las aeronaves que no contarían con elementos básicos para la orientación y seguridad y, por ende, también son un riesgo para los futuros habitantes de ese barrio de lujo. Además, recordaron que no es recomendable emplazar zonas residenciales cercanas a lugares de este tipo.

El otro frente es el judicial porque "la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa avaló una medida cautelar solicitada por Gabriela Cerruti y el Tribunal Superior de Justicia por ahora no confirmó siquiera que va a tratar el tema" por lo que no hay una fecha de resolución. La fundamentación para dicha sentencia se basó en que el predio de Costa Salguero forma parte del “dominio del Estado y constituyen parte de la Ribera del Río de la Plata”, y según la Constitución de la Ciudad, en su Artículo 8, se prevé que “los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”, por lo tanto el Estado debe garantizar la protección de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, “en particular la recuperación de las áreas costeras”.

El frente judicial obstaculiza el primer paso clave para el negocio inmobiliario: la venta de las tierras. O sea, la entrega a privados de forma definitiva, no mediante una concesión. La diferencia entre una y otra es que la venta eliminará la posibilidad de volver a disponer de esas hectáreas mientras que la concesión, eventualmente, las devolverá al Estado. De hecho, la vigente finalizará el año que viene. La entrega definitiva de las tierras fue aprobada por la Legislatura porteña en la última sesión del 2019. Algunos sectores de la oposición entendieron que se trató de una especie de salvavidas para garantizarle la explotación a los actuales concesionarios. Una de las incógnitas es si a los desarrolladores inmobiliarios les va a interesar emprender sus proyectos sin la seguridad de saber que se quedarán con lo que hagan.

Finalmente, el último eje clave que podría evitar la sanción definitiva de la rezonificación de Costanera Norte es la histórica audiencia pública que cuenta con la inscripción de 7.053 personas, la más grande de la Ciudad. "Más del 90% de los expositores, en lo que va de la audiencia, fueron para rechazar este proyecto", dijo Valdés a El Destape y la comparó con la última convocatoria grande en el territorio. Fue con el proyecto del Código Urbanístico e "intervinieron 500 vecinos". La actual la supera en más de 10 veces.

Los argumentos pueden ser de lo más simples o de los más complejos. Son exposiciones cortas, sin repreguntas y con sólo decir "quiero poder ir a tomar mate frente al río con mis amigos" alcanza. Tal vez una de las estrategias de Cambiemos sea tapar el debate y, eventualmente, argumentar que no se hicieron presentes todos los inscritos. Por eso, desde el Frente de Todos la mantienen en agenda y en redes sociales invitan a participar si se anotaron. Se trata de un tema bastante complejo porque las generaciones más jóvenes no vivieron el libre acceso al río. Están acostumbradas a tenerlo bajo una concesión privada, pero hubo un tiempo en que eso se podía hacer. Aunque hoy parezca que se quitará algo que nunca se tuvo, en algún momento se tuvo.

"Se ha despertado un gigante que es el río y una ciudadanía que busca un ambiente sano. Por esos tres motivos, creemos que la tiene muy complicada el Gobierno porteño y deberían pensar en retirar el proyecto o hacerle modificaciones profundas. Está claro que hay un rechazo a la privatización de este terreno y un rechazo de usarlo para la especulación inmobiliaria", concluyó Valdés.