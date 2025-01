Fuerte cuestionamiento a Jorge Macri por beneficios para construir en CABA

“La improvisación de Jorge Macri es en todo y para todo”, denunció en sus redes sociales la diputada porteña y jefa del bloque de Unión por la Patria Claudia Neira, quien criticó fuertemente las medidas fiscales anunciadas esta mañana por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En conferencia de prensa, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dijo que dará “beneficios impositivos” para varios sectores luego de que la Legislatura aprobara el presupuesto, en el que quedó establecido un recorte de más de 300 mil millones de pesos sobre las áreas de seguridad, transporte y basura. También criticó la idea de promover el desarrollo inmobiliario en el barrio de Barracas.

“Claramente no hay plan. Pero además hay un enorme desorden”, sostuvo Neira en un hilo en la red social X, ex Twitter, en el que hizo un desglose de lo que significan las medidas anunciadas y de las contradicciones que hay entre ellas. “Si querían hacer reducciones de impuestos, ¿por qué no las discutieron mientras tratamos durante meses la Ley Tarifaria y el Código Fiscal? Esto además impacta en temas sensibles del Código Urbanístico, reformado también recientemente”, alertó.

Las medidas anunciadas esta mañana por Macri apuntan a beneficios impositivos para comerciantes, jubilados y monotributistas. Según Neira, durante la jornada de este martes hubo dos anuncios trascendentales. Uno fue la publicación en el Boletín Oficial porteño el recorte de 327 mil millones de pesos que “afecta a inversiones claves para la Ciudad como son la seguridad, el transporte y la basura”, apuntó y compartió un cuadro en donde se pueden ver los montos designados.

Por ejemplo, en Higiene y Urbanismo el recorte es de más de 41 mil millones de pesos y en Seguridad de más de 20 mil millones. En un desagregado, esto último implicaría menos dinero para patrulleros y vehículos de la policía (3.099 millones), en medio de una crisis que significó 15 fugas de presos en 2024.

“Lo único que puede generar esto es una Ciudad aún más sucia, con peor transporte, más delito y fugas de presos”, sostuvo la jefa de bloque de UP, que insistió en su publicación en que la reducción fue “negociada a último minuto” con el legislador de La Libertad Avanza Ramiro Marra, enfrentado con la secretaria general de la presidencia y hermana del Presidente, Karina Milei, aún así férreo mileísta.

Neira también apuntó al discurso de “eficiencia del Estado” y el recorte a “cargos” y “gastos” pregonado por Macri: “Es otra de las grandes mentiras de su gobierno. En el presupuesto que publican hoy, el único recorte es a los salarios de los empleados, mientras la cantidad de cargos políticos y plantas de gabinete no sufrieron ningún cambio respecto al proyecto original”, dijo.

Esta mañana Macri también dio a conocer que para “impulsar el sur de la Ciudad” darán “posibilidades de desarrollo inmobiliario y la construcción de nuevas viviendas” para lo cual reducirán la alícuota de impuestos de los sellos del 3,5% al 0,5% en un radio de 12 manzanas delimitadas por las calles Montes de Oca, California, Pasaje de Río Cuarto y la Avenida Regimiento de Patricios.

“¿Podés explicar por qué le pretendés dar un beneficio impositivo a la construcción, puntualmente dirigido a 12 manzanas de toda la Ciudad? ¿Con qué criterio? ¿En el marco de qué plan? ¿Cómo se articula con el Código Urbanístico que votamos hace días? En definitiva ¿es improvisación o esta medida beneficia a alguien?”, cuestionó la legisladora.

El Código fue aprobado a mediados de diciembre por 31 votos positivos, 11 en contra y los 18 legisladores de Unión por la Patria optaron por abstenerse. Los cambios realizados fueron rechazados por varias organizaciones vecinales, entre ellas, la Interbarrial Buenos Aires (IBBA) que consideró que “no es un plan urbano, es un plan de negocios”. En ese contexto, la Legislatura también ignoró las más de diez iniciativas alternativas que habían presentado y que iban en armonía con las reglas de edificación y la defensa de la identidad barrial.