Chaco: Zdero suma tensión con los docentes por un recorte que pone en riesgo una escuela de gestión social

El gobierno de Leandro Zdero quitó 88 horas cátedra a la EPGS N.º 1 “Héroes Latinoamericanos”, una escuela de enfoque pedagógico alternativo ubicada en Resistencia, Chaco. La medida del Ministerio de Educación dejó sin trabajo a cuatro docentes y redujo la carga horaria de otros seis. El personal denuncia que la decisión vulnera una ley provincial que establece plazos para notificar y permitir la subsanación de posibles irregularidades. “No pedimos privilegios, pedimos que se cumpla la ley”, afirmó Daniel Liberatti, docente de la institución, en diálogo con El Destape.

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Según explicó Liberatti, la Ley N.º 4095-E establece en su artículo 19 que, si el Ministerio detecta irregularidades, tiene plazo hasta noviembre de 2026 para notificarlas a la institución y permitir que sean subsanadas. Sin embargo, aseguró que la escuela nunca recibió una comunicación formal que advirtiera sobre la revisión de esas horas cátedra o sobre posibles inconvenientes en su implementación.

El docente también cuestionó que la medida se haya tomado sin diálogo previo con la comunidad educativa. Como ejemplo de sus consecuencias, mencionó el caso de una compañera que se encontraba de licencia por maternidad y acababa de dar a luz cuando se dispuso la baja de las horas. “Cuando hablamos de que la crueldad se materializa en decisiones políticas, ahí tenemos un caso específico”, sostuvo Liberatti.

El conflicto no se limita a la pérdida de puestos de trabajo. La reducción de las horas cátedra también pone en discusión la continuidad de un proyecto educativo que nació para responder a las necesidades de una comunidad específica. Para los docentes, la decisión amenaza tanto las condiciones laborales del personal como la sostenibilidad de una institución que ocupa un lugar particular en la historia educativa de la provincia.

Cinco cláusulas gatillo sin aplicar

La disputa por las horas cátedra se produce, además, en un escenario de tensión entre el gobierno de Zdero y los trabajadores de la educación chaqueños por la política salarial. Los docentes denuncian el deterioro de sus ingresos y reclaman la aplicación de cinco cláusulas gatillo pendientes. La controversia salarial continúa en el ámbito judicial y, según los datos aportados en el planteo, alcanza a unos 45.000 trabajadores de la educación.

La cláusula gatillo se implementó en Chaco en 2019, durante la gobernación de Jorge Capitanich, como un mecanismo de actualización automática de los salarios docentes en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El objetivo era evitar que la inflación erosionara los ingresos del sector y sostener el poder adquisitivo de los trabajadores.

Sin embargo, su aplicación se interrumpió en junio de 2025, durante la gestión de Zdero. Desde entonces, el mecanismo se convirtió en uno de los principales focos de conflicto entre el Ejecutivo provincial y los sindicatos docentes.

La disputa salarial y el recorte de horas en la EPGS N.º 1 son conflictos distintos, pero ambos expresan las tensiones entre la administración provincial y los trabajadores de la educación. En el caso de “Héroes Latinoamericanos”, los docentes cuestionan tanto las consecuencias laborales de la resolución como el procedimiento utilizado por el Ministerio. Su reclamo apunta a que se respete el marco legal y se garantice la continuidad de un proyecto educativo que, sostienen, responde a una necesidad concreta de la comunidad.

Proyectos educativos en juego

Las escuelas de gestión social son proyectos político-pedagógicos que surgen para atender demandas de comunidades que no encuentran respuestas suficientes en la oferta educativa existente. “Nacen donde el Estado no ha llegado y donde hay una comunidad con una necesidad específica”, explicó Liberatti. Según detalló, estas instituciones se desarrollan a partir de iniciativas de movimientos sociales, asociaciones civiles y fundaciones, y no necesariamente en lugares donde ya funciona otra escuela, sino en función de las necesidades de cada territorio.

La EPGS N.º 1 “Héroes Latinoamericanos” es pionera en este tipo de experiencias en Chaco. Comenzó a funcionar en 2012, en un barrio de la zona sur de Resistencia surgido entre fines de la década de 1990 y principios de los 2000. Su nombre, Mate Cosido, remite a Segundo David Peralta, una figura histórica perseguida por la ley y estigmatizada por las clases dominantes, cuya historia es reivindicada por sectores populares.

Liberatti destacó esa identidad como parte del sentido del proyecto educativo. “Peralta era una figura estigmatizada por las clases dominantes y perseguida por la ley, pero todo lo que hizo, lo hizo por los oprimidos y los desposeídos”, señaló.

En ese contexto, el recorte de horas cátedra abre una discusión que va más allá de la organización administrativa de la escuela: pone en tensión la continuidad de una experiencia pedagógica vinculada con las necesidades y la identidad de su comunidad. La preocupación de los docentes es que la pérdida de recursos humanos termine afectando el funcionamiento de la institución y su capacidad para sostener esa propuesta educativa.