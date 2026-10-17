Ajuste salarial en Chaco: gremios docentes denuncian que la pauta salarial de Zdero para el 2027 es insuficiente

La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco (ATECH) cuestionó la política salarial del gobernador Leandro Zdero para 2027 y advirtió que la pauta de actualización del 18% profundizará la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

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En un documento firmado por la secretaria general de ATECH, Rosa Myrian Petrovich, el gremio vinculó la propuesta con el ajuste de las cuentas públicas, el peso de la deuda y las dificultades financieras de la Provincia.

La crítica surgió después de que el ministro de Hacienda y Finanzas provincial informara, el 1 de octubre, que los salarios estatales se actualizarían de acuerdo con la pauta inflacionaria contemplada en el Presupuesto nacional. Para ATECH, el mecanismo repite el criterio aplicado durante 2026, cuando la actualización prevista fue del 15%.

Según los cálculos del sindicato, si la inflación anual llega al 33% proyectado para 2026, los salarios perderían un 20% de su poder adquisitivo durante ese año. Además, la organización estimó que la reducción acumulada de las remuneraciones superaría el 40% entre 2025 y 2026.

La pauta salarial, por debajo de las proyecciones nacionales

ATECH también comparó la actualización prevista por el Gobierno chaqueño con las estimaciones incluidas en el proyecto de Presupuesto nacional para 2027. De acuerdo con el documento, mientras la Provincia proyecta un aumento del 18% para los trabajadores estatales, las previsiones nacionales contemplan una suba nominal del 25,4% en el salario promedio.

El gremio relacionó esa diferencia con las proyecciones de crecimiento de los recursos fiscales y de las transferencias automáticas a las provincias. Desde esa perspectiva, consideró que la pauta salarial chaqueña implica un ajuste mayor para los empleados públicos.

El sindicato también cuestionó las prioridades del Presupuesto provincial para el próximo año. Según el planteo de Petrovich, la gestión de Zdero apunta a reducir el déficit y garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras, en línea con el acuerdo entre el gobernador y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

El aumento de las Letras de Tesorería

ATECH puso el foco en el financiamiento previsto en el Presupuesto provincial para 2027. Según el documento, la emisión de Letras de Tesorería aumentaría de $140.000 millones a $300.000 millones, con el objetivo de cubrir desfasajes financieros mensuales.

Para el sindicato, la ampliación de ese instrumento refleja las dificultades de las cuentas públicas y suma interrogantes sobre la capacidad de la Provincia para cumplir con sus compromisos sin trasladar el costo a los trabajadores estatales.

El cuestionamiento de ATECH reúne así tres aspectos de la política económica provincial: la actualización salarial prevista para 2027, las retenciones que reducen los recursos de coparticipación disponibles y el aumento del financiamiento mediante Letras de Tesorería. La organización sostiene que ese esquema amenaza con profundizar la pérdida de ingresos de los empleados públicos chaqueños.

Las retenciones de coparticipación y el pago de salarios

Otro de los ejes del documento es el impacto de las retenciones de coparticipación nacional y de los adelantos financieros sobre los recursos disponibles para afrontar los gastos corrientes. ATECH afirmó que las retenciones alcanzan un promedio del 65% y limitan los fondos que quedan en las arcas provinciales para cubrir las obligaciones del Estado, entre ellas el pago de salarios.

Como ejemplo, Petrovich señaló que en marzo de 2026 Chaco recibió $226.953 millones en concepto de coparticipación, mientras que las retenciones sumaron $165.800 millones. Según las cifras presentadas por el sindicato, después de esos descuentos quedaron $61.152 millones disponibles.

En el mismo período, el gasto provincial en personal alcanzó los $168.862 millones. A partir de esa comparación, ATECH sostuvo que los fondos de coparticipación disponibles cubrieron apenas el 27% de las erogaciones salariales.

El gremio utilizó esos números para cuestionar la situación financiera provincial y advertir sobre las dificultades para sostener los ingresos de los trabajadores estatales. Su planteo vincula la política salarial con la disponibilidad efectiva de recursos y con las obligaciones financieras que debe afrontar la administración chaqueña.