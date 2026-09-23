En el marco del conflicto docente, Zdero se adelanta y busca frenar la negociación salarial 2027 con un polémico proyecto

En medio del conflicto docente que atraviesa Chaco, el Gobierno de Leandro Zdero presentó en la Legislatura un proyecto que busca modificar desde 2027 el mecanismo de actualización de los salarios de los trabajadores de la educación. La iniciativa elimina la posibilidad de una actualización automática vinculada al IPC y propone que cada recomposición quede sujeta a la situación financiera de la provincia y a una serie de variables económicas.

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El proyecto de Ley N.º 2332/26 fue enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados y plantea establecer un régimen permanente para determinar los aumentos docentes. De aprobarse, el nuevo esquema comenzaría a regir a partir de los ejercicios presupuestarios de 2027.

La propuesta establece que los incrementos salariales deberán ser evaluados periódicamente por los ministerios de Hacienda y Finanzas y de Educación. Así, la evolución de los salarios quedaría vinculada a la disponibilidad de recursos del Estado provincial y no exclusivamente a la evolución de los precios.

Un nuevo esquema para discutir los salarios

Entre los factores que deberán analizarse aparecen la recaudación propia, la Coparticipación Federal de Impuestos y las transferencias de origen nacional. El proyecto también incorpora el impacto fiscal que tendría cada aumento sobre las cuentas públicas y la incidencia del gasto en personal dentro del presupuesto provincial.

En los hechos, la iniciativa busca establecer antes de la discusión salarial de 2027 cuáles serán las variables que deberán tenerse en cuenta para definir las futuras recomposiciones. Uno de los puntos centrales del proyecto es que los salarios docentes no quedarían atados de manera automática al IPC.

La inflación dejaría de definir automáticamente los aumentos

La inflación continuará como una variable para el análisis, pero debería ser considerada junto con la evolución de los recursos provinciales, la situación presupuestaria y las pautas macroeconómicas nacionales. También se tomarían como referencia las proyecciones comunicadas por el Gobierno nacional en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

De esta manera, el Ejecutivo chaqueño propone reemplazar un mecanismo exclusivamente vinculado con la inflación por un esquema en el que la capacidad de pago del Estado provincial tendrá un peso central en la discusión. En los fundamentos enviados a la Legislatura, el Gobierno provincial cita la Sentencia N.º 70/26 del Superior Tribunal de Justicia del Chaco.

Según sostiene el Ejecutivo, ese fallo ratificó que la definición de las políticas y pautas salariales corresponde a los poderes políticos de la provincia y debe contemplar las posibilidades financieras del Estado. El antecedente aparece incorporado como fundamento para avanzar con un nuevo marco regulatorio de las actualizaciones salariales.

Ahora comienza el debate legislativo

El proyecto tomará estado parlamentario en la próxima sesión ordinaria y será girado a las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Educación. La iniciativa todavía debe atravesar el tratamiento legislativo y podría sufrir modificaciones durante el debate.

Mientras continúa el conflicto docente, el Ejecutivo provincial busca así fijar las condiciones bajo las cuales se discutirán los salarios del sector a partir de 2027, con un esquema que pone en el centro la disponibilidad de recursos y el impacto presupuestario de cada aumento.