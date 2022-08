La CGT se prepara para marchar el miércoles contra la inflación

La central sindical ratificó la movilización del 17 de agosto en el microcentro porteño, que se realizará sin oradores y marcará el tono de la relación con Sergio Massa en sus primeras semanas al frente de Economía.

La CGT, la CTA y otros espacios sindicales se preparan para realizar el próximo miércoles en el microcentro porteño una multitudinaria marcha contra "los formadores de precios" en el contexto de la aceleración de la inflación y de las primeras medidas de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía.

Fuentes de la central sindical que conducen Carlos Acuña, Héctor Daer y Pablo Moyano ratificaron este domingo a El Destape que la movilización se dirigirá desde el Obelisco hacia la intersección entre Avenida de Mayo y Montevideo y que no habrá oradores. En cambio, se leerá un documento de "corte político", precisó la agencia Télam.

La CGT convocó a los trabajadores a marchar a partir de las 15 y, en una publicación en redes, expresó que "primero está la Patria" y demandó "desarrollo, producción, trabajo, diálogo y consenso".

En términos similares se expresó el titular de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y diputado nacional por el Frente de Todos (FdT), Hugo Yasky, quien repudió a "los especuladores, a los grupos económicos concentrados y a los formadores de precios" y notificó que esa central obrera se movilizará el miércoles en respaldo del Gobierno.

El único sector que se diferenció de la CGT, la CTA y los otros espacios gremiales fue la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt) que conduce el ferroviario Omar Maturano, que deliberó hace algunos días y decidió no sumarse a la marcha a la espera de que "se pongan en marcha las nuevas políticas".

La relación de la CGT con Massa

Más allá de la consigna oficial, la movilización marcará el tono de la relación entre la CGT y el ministro de Economía, Sergio Massa, en las primeras semanas al frente de su cartera. Originalmente, la convocatoria sindical se había realizado a mediados de julio durante la gestión de Silvina Batakis y luego de las corridas cambiarias que llevaron a una inflación del 7,4% en el mes.

Tras la asunción de Massa, la central sindical debatió si mantener la marcha o suspenderla como un gesto hacia el nuevo ministro. Sin embargo, a pesar de que el sector ligado a Carlos Acuña, cercano al Frente Renovador, impulsó su suspensión, primó la postura opuesta y la movilización fue ratificada. De todos modos, la CGT accedió a bajarle el tono a la movilización, por lo que ratificó que no habrá consignas contra el Gobierno sino contra los empresarios "especuladores", admitió que no haya oradores y optó por terminar la marcha a unas cuadras del Congreso y no directamente frente a él.

"Desde la CGT decimos #PrimeroLaPatria, y nos vamos a movilizar el 17 de agosto, para llamar a la responsabilidad a todos los actores políticos. Queremos un Plan Anti inflacionario. Queremos defender nuestro salario. Basta de especulación", afirmó Daer la semana pasada en su Twitter, luego que su gremio de Sanidad optase por mantener la convocatoria en un plenario que realizó el 10 de agosto.

Por su parte, Pablo Moyano ratificó esta semana la movilización del 17 "en defensa de los salarios y los convenios colectivos de trabajo y para que los especuladores y los evasores se dejen de una vez por todas de joder". "Es preciso que cese de inmediato la remarcación de los precios de los alimentos de los ciudadanos, por lo que la movilización del 17 será multitudinaria y con una clara consigna: basta del robo empresario del plato de comida de los argentinos", enfatizó el líder camionero.

La última semana, además, la relación entre Massa y la CGT sufrió un traspié luego que no se concretase la reunión que el propio ministro había convocado para el último jueves entre gremios y empresarios, con el objetivo de discutir una mejora salarial para el segmento formalizado de menos ingresos.

Mientras tanto al interior de la central sindical como del Gobierno se debatían las opciones de mejorar los ingresos mediante una reapertura de paritarias, el otorgamiento de un bono o de un aumento de suma fija, Massa finalmente voló ese día a Neuquén para realizar anuncios de promoción de inversiones en hidrocarburos y la reunión prevista en el Ministerio de Trabajo no se llevó a cabo. En cambio, el ministro sí se reunió el último viernes con los productores rurales de la Mesa de Enlace. Desde el massismo, sin embargo, sostienen que ya han generado instancias de diálogo con los gremios.

En paralelo, el último martes el presidente, Alberto Fernández, convocó a gremialistas y empresarios a llegar a un acuerdo de precios y salarios por los próximos dos meses. Aunque dijo que las primeras reuniones se realizarían la semana pasada misma, hasta el momento tampoco hubo novedades oficiales sobre este punto.