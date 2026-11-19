La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizará el jueves 26 a las 15 a la Superintendencia de Servicios de Salud para reclamar por la crisis de financiamiento de las obras sociales sindicales. Será la penúltima acción de protesta del año para la central obrera, que prevé en diciembre lanzar un "miniparo" general de actividades por dos, cuatro o seis horas en todo el país, tal como adelantó en exclusiva El Destape.

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Cristian Jerónimo, cosecretario CGT y secretario general de SEIVARA, confirmó la movilización durante una entrevista con El Destape Radio. "El jueves próximo, a las 15, la CGT realizará una movilización por la problemática que atraviesan las obras sociales sindicales, que este Gobierno está haciendo todo lo posible para desfinanciar", afirmó.

El conflicto enfrenta los reclamos de los sindicatos por el deterioro de los ingresos del sistema con las reformas impulsadas por el Gobierno nacional. Según la CGT, la caída del salario real redujo los recursos provenientes de los aportes y contribuciones, mientras que el aumento de los precios de medicamentos y prestaciones médicas elevó los costos que deben afrontar las obras sociales.

La disputa por los recursos de las obras sociales

Los gremios suman cuestionamientos por la retención de partidas y la falta de actualización de los reintegros del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) y de los fondos destinados a discapacidad. De acuerdo con sus planteos, esos recursos resultan fundamentales para cubrir los costos del Programa Médico Obligatorio (PMO) y garantizar las prestaciones a los afiliados.

Jerónimo sostuvo que la convocatoria busca trascender el ámbito sindical y sumar a otros sectores afectados por la situación del sistema sanitario: "Buscamos una convocatoria lo más amplia posible, no solamente del movimiento sindical, sino también de todos aquellos que entienden que está en riesgo un sistema de salud que brinda cobertura a 17 millones de personas en la Argentina. Es una problemática transversal, que alcanza no solo a quienes integran una estructura sindical, sino a todos los que se atienden a través de una obra social".

El dirigente también advirtió sobre las consecuencias que podría tener la continuidad de la crisis financiera para las entidades y sus afiliados. "Está en riesgo la continuidad de muchas obras sociales y de las prestaciones médicas para sus afiliados. Son 17 millones de personas que pueden ver afectada su cobertura", detalló.

La CGT anticipa nuevas medidas para diciembre

Después de la movilización del jueves 26, la central obrera prevé avanzar con una nueva protesta durante diciembre. La modalidad propuesta será un cese de actividades acompañado por asambleas en los lugares de trabajo, aunque la fecha y la duración todavía deben ser definidas por el Consejo Directivo.

"Después de esta movilización, la próxima medida del plan de acción de la CGT será un cese de actividades con asambleas en los lugares de trabajo de todo el país. No lo llamamos paro porque la idea es que todos los compañeros estén presentes en sus puestos de trabajo. El cese de actividades durará entre tres y cuatro horas", explicó Jerónimo.

El cosecretario general también dejó abierta la posibilidad de profundizar las medidas si no hay respuestas a los reclamos sindicales. "En la medida en que nuestras demandas no sean atendidas, las medidas van a ir escalando" explicó y adelantó que la definición sobre el próximo paso quedará en manos de la conducción de la central obrera porque "todavía falta que se reúna el Consejo Directivo de la CGT. En ese encuentro se definirá la fecha de la próxima medida".

El reclamo por el sistema solidario

En sus cuestionamientos al Gobierno, Jerónimo también defendió el modelo de obras sociales sindicales y rechazó las políticas oficiales que, según su interpretación, afectan su financiamiento: "Todas las medidas que toma este Gobierno van en contra de un sistema solidario que es único en el mundo. Cuando irrumpió la pandemia, en la Argentina no tuvimos que elegir a quién ponerle o sacarle un respirador".

Con la movilización del 26 y el cese de actividades previsto para diciembre, la CGT busca instalar el conflicto por el financiamiento de las obras sociales en la agenda pública y reclamar al Ejecutivo para obtener respuestas sobre los recursos y las prestaciones del sistema.