Cerimedo enfrenta una audiencia clave por tentativa de feminicidio

El reconocido asesor político Fernando Cerimedo enfrenta este jueves una jornada judicial clave donde tendrá que comparecer ante un juez cautelar en Santa Cruz de la Sierra. La fiscalía boliviana solicitó formalmente 180 días de prisión preventiva en la cárcel de Palmasola, el recinto penitenciario más grande de dicho país.

El exasesor del presidente Javier Milei está imputado como presunto autor intelectual del delito de "feminicidio en grado de tentativa" contra su expareja, la abogada Nadia Beller, quien sobrevivió milagrosamente a un ataque armado en el que recibió cuatro impactos de bala.

La fiscal Yolanda Aguilera confirmó que, tras quedar formalmente detenido, el acusado optó por abstenerse de prestar una segunda declaración ante las autoridades.

El brutal atentado ocurrió en las inmediaciones del canal Isuto, en la puerta de un hotel donde Beller fue citada bajo el engaño de recibir información. Dos sicarios vestidos como repartidores de delivery le dispararon a quemarropa. Según relató la propia víctima, logró salvar su vida porque simuló estar muerta para evitar que continuaran disparándole. La agresión le dejó un saldo de 30 días de incapacidad física, de acuerdo con el informe médico forense.

Mientras la Policía realiza pericias al teléfono celular secuestrado a Cerimedo para hallar más pruebas, la defensa del imputado intentó politizar la causa. Su abogada, Margarita Arce, catalogó la acusación como un "show político" y afirmó que "lo que quieren es desestabilizar al gobierno" del presidente actual de Bolivia, Rodrigo Paz, de quien Cerimedo también era asesor.

El silencio de Casa Rosada

La gravedad del caso sacude con fuerza las fibras del gobierno de Javier Milei. A pesar de que desde Casa Rosada intentan despegarse alegando un distanciamiento previo, Cerimedo fue un engranaje central y estratégico en la campaña que llevó a Milei a la presidencia.

El propio consultor confesó en el pasado estar a cargo de un ejército de trolls para coordinar campañas negativas en redes sociales. Además, integró la mesa chica de decisiones políticas y tuvo a su cargo la fiscalización de los votos en un tramo clave de la contienda electoral.

A pesar de la clara vinculación con el presidente libertario, hasta el momento, la respuesta al caso por parte del oficialismo fue el silencio y la evasión. “Los sicarios estudiaron en la Academia para Copitos ‘Montiel’ y la investigación periodística está a cargo de Tomás Mendez. Solo falta Castrobianchi haciendo una denuncia en la historia (creo que lo reemplazaron con Pagano)”, aseguró la diputada nacional libertaria, Lilia Lemoine, en un mensaje con el que abonó la hipótesis esgrimida por la defensa de Cerimedo.

“Se me llenó de kukas ‘decí algo de Cerimedo’... qué se yo. No sé nada de Cerimedo hace bocha. Pero veo a la mina y muero de risa”, escribió la legisladora en un posteo de redes sociales que fue replicado por Milei.