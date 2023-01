Maduro explicó su ausencia en la Celac: "Teníamos información muy delicada"

El presidente de Venezuela denunció la existencia de un plan para atacarlo y apuntó contra la embajada de Estados Unidos y el macrismo. Escuchá el audio.

Nicolás Maduro explicó por qué no estará presente en la CELAC. Denunció un "plan de la derecha neofascista" para agredirlo.

Nicolás Maduro explicó por qué no estará presente en la CELAC. Denunció un "plan de la derecha neofascista" para agredirlo.

El presidente de Venezuela Nicolas Maduro explicó los motivos de su ausencia en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se inicia este martes en Buenos Aires. El mandatario habló de la existencia de un plan de ataque en su contra, identificado gracias a servicios de inteligencia. Además, este martes agregó en Twitter: "No habrá amenaza ni agresión que pueda detener la ola progresista que se ha levantado en América Latina y el Caribe para construir la unión definitiva de nuestros pueblos."

Horas antes, el mandatario había grabado un mensaje para explicar su decisión de quedarse en Caracas y no viajar a Buenos Aires para participar personalmente en la cumbre de la Celac. "Decidí no ir por informaciones muy delicadas. No es una simple provocación de una marcha. Es por algo más grueso coordinado por la embajada de Estados Unidos o las ratas del macrismo, la Patricia Bullrich y el partido judicial. Algo grueso, grueso, confirmado", expresó Maduro en un audio enviado al sociólogo Atilio Boron en el que también afirmó que "la decisión que se tomó fue la correcta".

Según el presidente, pudo confirmar la información gracias a la investigación de fuentes de inteligencia "de primer nivel": "Nos han salvado la vida varias veces".

En diálogo con El Destape, Borón explicó que el audio fue enviado por Maduro luego de que se comunicara con la presidencia de Venezuela para saber los verdaderos motivos de la ausencia. "Lo envió por medio de su ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Pidió que lo difundamos para que se sepa lo ocurrido", indicó.

Anteriormente, el Gobierno de Venezuela había confirmado en un comunicado que Maduro no estaría presente en la cumbre de la CELAC para evitar que se concretara un plan "de la derecha neofascista" para agredir a la deleción venezolana y "enturbiar" el encuentro multilateral.

"Queremos informar que en la últimas horas hemos sido informados, de manera irrebatible, de un plan elaborado en el seno de la derecha neofascista, cuyo objetivo era llevar a cabo una serie de agresiones contra nuestra delegación, encabezada por el presidente, Nicolás Maduro, para lo que pretenden montar un 'show' deplorable, a fin de perturbar los efectos positivos de tan importante cita regional, y así contribuir a la campaña de descrédito -ya fracasada- que se ha emprendido contra nuestro país desde el imperio norteamericano", se lee en el comunicado emitido en las últimas horas.

Por esta razón, agrega más adelante el comunicado, "hemos tomado la decisión responsable de enviar al canciller de nuestro país como jefe de delegación". Maduro estará representado por su canciller Yván Gil, quien vendrá a Buenos Aires para formar parte de la CELAC mientras que el mandatario venezolano se quedará en Caracas.

Asimismo, en el escrito agradece al presidente argentino, Alberto Fernández, por "su cordial invitación y por su firme decisión de garantizar el éxito de esta magna reunión" e indica que "como Estado fundador (de la Celac) nos ubicamos en la primera línea para cuidar el éxito de nuestro principal mecanismo de unión e integración regional a favor de nuestros pueblos".

Por otro lado, en otro posteo, Maduro respaldó la creación de una moneda común sudamericana, anunciada por Fernández y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. "Yo anuncio que Venezuela está preparada y apoyamos la iniciativa de crear una moneda latinoamericana y caribeña; independencia, unión y liberación de América Latina y del Caribe", expresó el presidente venezolano.

La VII cumbre de Jefas y Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se inaugurará hoy en Buenos Aires, con la asistencia, por primera vez, de los presidentes y representantes de las 33 naciones que conforman el foro y estará marcada por el retorno de Brasil al bloque.



Esta será la primera vez en la historia de la Celac en la que todos los países que integran el bloque estarán representados en la cumbre que se realizará en el Sheraton Buenos Aires Hotel: las 33 naciones participarán tanto a través de jefes de Estado como de ministros de Relaciones Exteriores o de altos funcionarios de cada Gobierno.