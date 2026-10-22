"Casta suprema": estudiantes repudiaron a Lorenzetti en la UBA por la Ley de Tierras

Estudiantes, trabajadores y agrupaciones ambientalistas interrumpieron este jueves la apertura del XI Congreso Argentino de Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en rechazo a la presencia del juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti. La protesta tuvo lugar en el Aula Magna de la institución, donde estaba prevista la participación del magistrado durante el acto inaugural.

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Durante la manifestación, los participantes cuestionaron el accionar del máximo tribunal en materia socioambiental y expresaron su rechazo a los fallos vinculados con la Ley de Tierras, al considerar que flexibilizan las restricciones a la venta de territorio nacional a capitales extranjeros. Además, señalaron las consecuencias que, según sostienen, podría tener el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 sobre los recursos naturales y la soberanía territorial.

En ese contexto, Luca Bonfante cuestionó la presencia de Lorenzetti en el encuentro y apuntó contra las decisiones judiciales relacionadas con la protección del ambiente. “¿Cómo puede venir a hablar de proteger el ambiente un juez que firmó la entrega de nuestros territorios y bienes comunes al capital extranjero?”, expresó durante la irrupción en el recinto.

Asimismo, los manifestantes rechazaron la composición actual de la Corte Suprema y cuestionaron la legitimidad de sus decisiones en materia ambiental y social. En esa línea, Evelin Cano, estudiante de Derecho, sostuvo que los recursos naturales deben permanecer fuera de la lógica mercantil: “La tierra, el agua y los bienes comunes naturales no son una mercancía”, afirmó.

La protesta fue impulsada por distintas organizaciones y agrupaciones, entre ellas los Comités por un Movimiento por un Partido de la Nueva Clase Trabajadora, la Juventud del PTS, Contraimagen y Alerta Roja. Los participantes centraron sus reclamos en la defensa de los bienes comunes, el rechazo a la extranjerización de la tierra y el cuestionamiento a las políticas que consideran perjudiciales para la soberanía territorial y ambiental.

Lorenzetti justificó el fallo de la Corte sobre Tierras: “Línea coherente”

Lorenzetti justificó el fallo que suspendió el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que derogaba la Ley de Tierras, y aseguró que el máximo tribunal mantiene una postura “coherente” en materia de protección ambiental. El magistrado explicó los fundamentos de la decisión y las diferencias entre la presentación judicial de la Asociación Civil Árbol de Pie y la realizada anteriormente por el Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata (CECIM).

En ese sentido, Lorenzetti aclaró que la primera medida cautelar, impulsada por el CECIM, fue rechazada por una cuestión de legitimación procesal. “Nosotros tenemos mucho respeto por los excombatientes de Malvinas. Lo que sucede es que hay una asociación que no la habilitaba como tal para hacer ese planteo”, sostuvo el juez, al diferenciar esa presentación de la promovida por la organización ambiental.

Asimismo, el magistrado remarcó que la decisión posterior respondió a los criterios establecidos por la legislación ambiental. “Nosotros tenemos una línea coherente en materia de protección ambiental”, afirmó. Al explicar su postura, señaló que, junto con el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, interpretó que el artículo 32 de la Ley General del Ambiente habilita a los jueces a adoptar medidas incluso cuando no existe una petición de parte.

“Nosotros consideramos que, como este proceso no fue tratado, se afectó el derecho de una organización, que, a diferencia del otro caso, es ambiental. Entonces hay una asociación con la protección de los recursos naturales”, argumentó Lorenzetti. En esa línea, consideró que correspondía dictar una medida cautelar para frenar el artículo del DNU, debido a que el planteo no había sido analizado en la instancia anterior.

Por otra parte, el integrante del máximo tribunal se refirió a las críticas públicas que recibió la Corte tras el rechazo de la primera cautelar y negó que las expresiones en las redes sociales hayan tenido una relación directa con la cantidad de acciones judiciales presentadas. “Hubo nada más que dos cautelares. No hubo una relación entre la enorme participación en las redes y la realidad concreta de acciones judiciales”, señaló. Además, indicó que tampoco hubo una gran actividad parlamentaria sobre el tema y recordó que el Senado trató el DNU en 2024.

Consultado sobre las diferencias de criterio dentro de la Corte, el magistrado evitó polemizar con el juez Carlos Rosenkrantz, quien sostuvo una posición contraria al fallo. En cambio, definió esa postura como “más restrictiva” y consideró que la diversidad de opiniones dentro del tribunal es positiva. “Es bueno que haya diferentes opiniones en la Corte”, expresó.

Finalmente, Lorenzetti rechazó que las críticas hayan condicionado la decisión judicial y aseguró que el tribunal no debe actuar en función de las presiones externas. “Entiendo que puede haber discusiones, que son buenas y la sociedad muestra su vitalidad, la Corte no va a responder a las presiones, porque si lo hacemos es peor”, afirmó. En la misma línea, concluyó: “A mí no me molestan en absoluto las opiniones y trato de fallar en base a mis convicciones; son las mismas que hace treinta años en materia ambiental”.