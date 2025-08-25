Escándalo de coimas: se entregó Jonathan Kovalivker y puso a disposición su celular

Otro de los dueños de la droguería Suizo Argentina se entregó a la Justicia este lunes, tras ser sindicado como uno de los involucrados en el escándalo de las coimas que desataron los audios adjudicados al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. Jonathan Kovalivker, el hermano de Emmanuel que fue detenido en Nordelta el viernes, decidió presentarse de manera voluntaria, al mismo tiempo que el juez Sebastián Casanello tomaba declaración indagatoria al jefe de seguridad del country de zona norte del Conurbano por la sospecha de haberlo ayudado a escapar.

Según pudo saber El Destape, Jonathan Kovalivker también entregó su celular, que quedó a disposición del juzgado para ser peritado.

Después de entregar el teléfono, Kovalivker no quedó detenido, así que se retiró a su domicilio.

Noticia en desarrollo