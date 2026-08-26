Casi el 70% de los argentinos cree que el Gobierno debe ayudar a las familias endeudadas

La última encuesta nacional de la consultora Equipo MIDE, correspondiente a agosto de 2026, expuso que el 67% de los argentinos considera que el Gobierno nacional debería implementar medidas de asistencia para las familias que no pueden afrontar sus deudas. En contraposición, solo un 21% opina que se trata de "una cuestión entre privados" en la que el Estado no debe intervenir.

La radiografía del endeudamiento familiar muestra números alarmantes sobre la vulnerabilidad social. Un 53% de los encuestados afirmó que durante los últimos tres meses tuvo que recurrir a préstamos, uso de tarjeta de crédito o dinero prestado para saldar sus gastos corrientes.

Al analizar el destino prioritario de ese dinero financiado, quedó en evidencia que afecta a las necesidades básicas:

Compra de alimentos: 39%.

Pago de servicios públicos (luz, gas, teléfono): 18%.

Cancelación de otras deudas acumuladas: 16%.

Pago de alquiler o expensas: 7%.

Sumados los rubros de primera necesidad, más del 57% del endeudamiento familiar en la Argentina se destina de manera exclusiva a comer y cubrir tarifas básicas.

Las perspectivas a corto plazo tampoco resultan alentadoras para la mayoría del electorado. Frente a la consulta sobre los próximos tres meses, un 73% prevé dificultades financieras: el 46% asegura que "probablemente no" podrá afrontar normalmente sus cuotas y gastos, mientras que un 27% sostiene rotundamente que "seguro que no" podrá hacerlo. Apenas un 20% mantiene una expectativa positiva de pago.

Respecto a la crisis, el el 28% de los consultados manifestó que directamente "no llega a fin de mes", un 23% tiene "muchas dificultades" y un 21% "llega justo". Paralelamente, el 58% sostuvo que su situación personal empeoró radicalmente desde que asumió la gestión de Javier Milei.

Escenario electoral 2027: rumbo equivocado y corrupción

El deterioro de la economía cotidiana impacta de lleno en las variables políticas del oficialismo de cara al futuro. El informe de Equipo MIDE destacó que el 63% de los argentinos percibe que el país va en la "dirección equivocada", lo que representa el pico más alto de desaprobación de la serie histórica trazada desde el inicio de la gestión. Además, un 58% desaprueba la gestión general del Presidente.

En relación con los niveles de transparencia institucional, la sospecha sobre el gobierno libertario se profundiza: el 79% de los encuestados cree que hay corrupción en el gobierno de Javier Milei. Un 48% afirmó que la corrupción es "mayor que en los gobiernos anteriores", mientras que un 31% sostuvo que existe pero en menor medida. Apenas el 7% considera que "no hay casos de corrupción".