Casación convalidó la persecución al extitular de la IGJ Ricardo Nissen por investigar a Joe Lewis

En plena discusión en torno a la extranjerización de la tierra, la Cámara Federal de Casación Penal convalidó este martes la persecución judicial contra el extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, y confirmó su procesamiento por "abuso de autoridad" por investigar a Hidden Lake S.A, la firma vinculada al británico Joe Lewis que es propietaria de la mansión y los terrenos que impiden el acceso a Lago Escondido en Río Negro. En la mentada mansión se llevó adelante en octubre de 2022 “la reunión del lawfare”, de la que participaron jueces federales como Carlos “Coco” Mahiques –integrante de Casación-, funcionarios porteños y un exespía, todos invitados por dos ejecutivos del Grupo Clarín. De ese cónclave también fue parte Juan Bautista Mahiques, hijo de “Coco” y actual ministro de Justicia de la Nación, quien entonces actuaba como Fiscal General porteño.

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La sala I de la Cámara de Casación rechazó este martes, por mayoría, el recurso que presentó Nissen contra el pronunciamiento de la Cámara Federal porteña del 16 de abril pasado, por el que revocó un fallo de primera instancia y ordenó su procesamiento por abuso de autoridad. Los camaristas Daniel Petrone y Javier Carbajo, con la disidencia de Alejandro Slokar, dejaron en pie el procesamiento del extitular de la IGJ, a pesar de que había obtenido tres sobreseimientos consecutivos con consentimiento del Ministerio Público Fiscal en primera instancia. El mensaje del Poder Judicial fue claro y pretende ser adoctrinador.

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Desde Hidden Lake S.A habían denunciado a Nissen por impulsar desde la IGJ la intervención judicial de la sociedad, la nulidad de la compañía y la liquidación de su patrimonio durante el gobierno de Alberto Fernández.

Nissen apuntaba contra la firma de Joe Lewis por incumplir un fallo para garantizar el libre acceso público a las costas de Lago Escondido, en La Patagonia; por considerarla “una sociedad simulada y ficticia”, que no tenía actividad, y utilizaba múltiples firmas offshore para ocultar su patrimonio. Como publicó Ari Lijalad en El Destape en 2022, la IGJ, que es el organismo que controla el funcionamiento de las sociedades comerciales, encontró un entramado de empresas vinculadas a Lewis, que parte del provincia de Rio Negro, pasa por la de Buenos Aires, luego a Florida en Estados Unidos y finalmente llega a Bahamas. Todas, según la IGJ, “sociedades ficticias que utiliza Lewis para sus propios intereses y que maneja a su exclusivo antojo”. De esa forma, el magnate inglés –amigo del expresidente Mauricio Macri- escondería que es el único dueño de las 12 mil hectáreas que posee en la Patagonia. Por eso, durante la presidencia de Fernández Nissen presentó una denuncia en la justicia Comercial de la Ciudad, donde tiene domicilio Hidden Lake (que significa Lago Escondido en inglés).

Con el cambio de gobierno y el ascenso de Javier Milei, Hidden Lake arremetió contra Nissen. Si bien desde el entorno de Lewis no lograron que la Justicia avance contra el extitular de la IGJ en primera instancia, la situación cambió cuando el caso llegó a la instancia revisora de Comodoro Py. Allí, la sala II se hizo eco de un planteo de la empresa y con los votos de Eduardo Farah y Martín Irurzun (hoy jubilado), en abril de este año revocó el sobreseimiento y ordenó se avanzase contra Nissen. El exfuncionario apeló esa resolución pero este martes la Casación le dio la espalda y rechazó su planteo.

“En el decisorio puesto en crisis se han plasmado los motivos que condujeron a la cámara a quo a adoptar el temperamento que se recurre, fundamentos que no se ven conmovidos por los cuestionamientos de la defensa, máxime si se tiene en cuenta que el auto de procesamiento es solo un juicio de probabilidad que no impide que durante lo que resta de la instrucción o el debate oral se pueda establecer con mayor certeza la participación que el imputado pudo haber tenido en el hecho”, afirmó Petrone, quien lideró el acuerdo. “En efecto, la decisión de la Sala II de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal que revocó el sobreseimiento de Ricardo A. Nissen y dispuso su procesamiento en los términos antes señalados cuenta con los fundamentos jurídicos necesarios y suficientes”, agregó.

Carbajo, por su parte, solo adhirió al voto de su colega.

Mientras que Slokar se manifestó en disidencia y votó por hacer lugar al recurso de casación interpuesto por Nissen y a apartar a Farah e Irurzun del caso.

El origen del caso

El origen de la causa contra Nissen por “abuso de autoridad” se basó en una denuncia de Hidden Lake S.A. a raíz de resoluciones de la IGJ de 2022 y 2023 por las que Nissen requirió la nulidad y la intervención de la firma de Lewis con el desplazamiento de su directorio.

En las actuaciones administrativas de la IGJ se había resaltado el persistente incumplimiento de la empresa de fallos judiciales que buscaban garantizar el libre acceso público a Lago Escondido, a través del camino de Tacuifi, así como haber sido la sede del encuentro de jueces federales, fiscales, funcionarios porteños y directivos del Grupo Clarín que viajaron a la estancia patagónica, “circunstancia incompatible con la exclusiva explotación agropecuaria declarada formalmente en el objeto societario de la compañía”.

En la indagatoria a Nissen se le achacó “haber abusado de su autoridad al promover actuaciones que habrían tenido por objeto perjudicar a la firma Hidden Lake SA, por razones ajenas a sus funciones”. En ese marco, se mencionó la resolución N° 393, dictada el 18 de abril de 2022, por la que el entones titular de la IGJ “dispuso promover una acción judicial tendiente a obtener la declaración de nulidad de la sociedad Hidden Lake SA y requerir la intervención judicial de su administración. Fundamentó tal decisión en los incumplimientos de sociedad respecto de sentencias judiciales firmes y los hechos de violencia que se habrían llevado a cabo en febrero de 2022 en la Provincia de Río Negro”.

También se hizo referencia a que Nissen el 1° de febrero de 2023 promovió “una nueva presentación ante la Justicia comercial, solicitando que se disponga, con carácter cautelar, la urgente intervención judicial de la firma Hidden Lake SA, con el consecuente desplazamiento total de su Directorio. Como hecho novedoso, alegaron (junto a Manuel Cuiñas Rodríguez) que en el mes de octubre de 2022 un grupo de magistrados, funcionarios y ejecutivos del diario ‘Clarín’ habrían viajado ‘a la estancia de Joe Lewis’, circunstancia que no se corresponde con el objeto agropecuario declarado por la sociedad”.

En la acusación, se recuerda que “la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, el 4 de abril de 2023, resolvió rechazar el pedido de intervención introducido con carácter cautelar”.

El derrotero judicial del caso, en el que constan 3 sobreseimiento con consentimiento del Ministerio Público Fiscal, exhibe una tenaz insistencia por perseguir a los exfuncionarios que investigaron a Lewis. Es que en primera instancia, donde intervinieron el juez Daniel Rafecas y el juez Sebastián Casanello, se concluyó que el accionar desplegado desde la IGJ “no excedió el marco de sus competencias legales ni constituyó delito”.

El mensaje de Lago Escondido

Esta resolución de la Casación que persigue a quien investigó a Lewis hace juego con la clausura que hubo de los expedientes que se abrieron para investigar el vuelo del lawfare a la mansión del magnate británico en La Patagonia, tanto en sede judicial como en el Consejo de la Magistratura.

En la Justicia federal, la causa por el viaje de jueces federales y funcionarios a Lago Escondido –que se abrió por una investigación de El Destape y otra de Página12- se terminó cerrando cuando los acusados lograron que la investigación pase de la justicia federal de San Carlos de Bariloche a la de Comodoro Py. Finalmente, en febrero de 2024, el fiscal Ramiro González no apeló la decisión del juez Sebastián Ramos de sobreseer a los acusados y así dejó firma el cierre del caso. Al no haber querellantes la causa se cerró. Se investigaba el delito de dádivas y el de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Lo resuelto este martes por Casación en favor Joe Lewis expone el doble estándar de Comodoro Py. No es para menos. Fueron parte de ese viaje a la mansión de Lewis más de un integrante de los tribunales federales de Retiro:

El juez de Casación –instancia que acaba de favorecer a Lewis-, Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia de Milei, Juan Bautista. Mahiques (p) ya había intervenido en una causa vinculada a Lago Escondido donde benefició a la familia Lewis. Este juez de Casación –exministro de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires- logró recientemente el respaldo del Senado para continuar 5 años más en su cargo, a pesar de haber cumplido los 75 años, la edad límite para jubilarse en tribunales.





(p) ya había intervenido en una causa vinculada a Lago Escondido donde benefició a la familia Lewis. Este juez de Casación –exministro de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires- logró recientemente el respaldo del Senado para continuar 5 años más en su cargo, a pesar de haber cumplido los 75 años, la edad límite para jubilarse en tribunales. El juez Pablo Yadarola, actualmente integrante de la Cámara Federal porteña, instancia revisora de Comodoro Py. Al momento del viaje era juez en lo Penal Económico.





El juez Julián Ercolini, emblema del Lawfare , que impulsó las causas Vialidad y Hotesur e intervino además en causas vinculadas a Clarín como el caso Papel Prensa.





, que impulsó las causas Vialidad y Hotesur e intervino además en causas vinculadas a Clarín como el caso Papel Prensa. El juez Pablo Cayssials, del fueron Contencioso Administrativo Federal, que en su momento anuló la adecuación de oficio de Clarín a la ley de Medios audiosivuales, fue clave para el apartamiento de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y, tal como reveló Ari Lijalad en El Destape, manejaba 82 expedientes del Grupo Clarín (24, incluso, se movieron post viaje).





Además de los magistrados también fueron parte del cónclave:





Juan Bautista Mahiques, entonces Fiscal General porteño y hoy ministro de Justicia de la Nación de Javier Milei.





Marcelo D'Alessandro, entonces ministro de Justicia y Seguridad porteño. A D’ Alessandro le vulneraron el celular, lo que provocó una filtración de “presuntos” chats sobre el viaje del lawfare. El exministro dijo que los mensajes de su celular que se difundieron fueron manipulados y estuvieron editados.





A D’ Alessandro le vulneraron el celular, lo que provocó una filtración de “presuntos” chats sobre el viaje del lawfare. El exministro dijo que los mensajes de su celular que se difundieron fueron manipulados y estuvieron editados. Leonardo Bergroth, ex miembro de la SIDE.





El publicista Tomás Reinke, especializado en campañas por redes sociales.





Jorge Rendo, presidente del Grupo Clarín.





Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y entonces director de Legales de Telecom Argentina

Tanto Rendo como Casey no fueron parte del vuelo que salió del aeropuerto de San Fernando. Se encontraron con los viajantes en Bariloche .

A juzgar por cómo actuó en este caso sobre el del vuelo del lawfare a Lago Escondido y en el de este martes a favor de Joe Lewis, la doble vara de Comodoro Py es evidente. Incluso, mientras se discuten los límites a la extranjerización de la tierra.