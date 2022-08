De Pedro se reunió con gobernadores para coordinar proyectos sobre economía y empleo

El ministro de Interior recibió a los jefes provinciales Gustavo Sáenz (Salta), Arabela Carreras (Río Negro) y Ricardo Quintela (La Rioja), con quienes repasó iniciativas en esas provincias para la "reactivación" económica y laboral.

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, mantuvo una agenda de reuniones en Casa Rosada este jueves junto a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Arabela Carreras (Río Negro) y Ricardo Quintela (La Rioja), con los que se avanzó en la articulación de proyectos del gobierno nacional con las provincias, referentes a "la reactivación económica" y "generación de empleo".

En primer término, De Pedro, acompañado por el secretario de Interior, José Lepere, se reunió con el mandatario salteño, con quien acordó "continuar impulsando una agenda de trabajo conjunta para el desarrollo productivo de la provincia", señaló la cartera de Interior en un comunicado.

Saénz comentó que en particular dialogaron sobre "los proyectos de obras que venimos llevando adelante en Salta junto al Gobierno nacional", con el cual, destacó, se viene trabajando "en una agenda con criterio federal que permita el desarrollo y el progreso de nuestra querida provincia".

Luego, el ministro conversó luego con Carreras, en un encuentro en el que pusieron en común la agenda transversal que se viene llevando adelante, al tiempo que dialogaron sobre los proyectos estratégicos para la provincia en materia de energía, ligados a la producción de hidrógeno, gas y petróleo.

La última reunión se concretó con el gobernador riojano, sobre la cual De Pedro señaló que "pusimos en común la actualidad provincial, ya que La Rioja está impulsando su reconversión productiva con la instalación de nuevos proyectos industriales". Y cerró: "Con estas y otras políticas en favor de la producción y el empleo, la provincia ostenta una tasa muy baja de desocupación".

De Pedro defendió a Cristina y apuntó contra los vínculos de Macri con la justicia

El ministro de Interior de la Nación, Eduardo "Wado" De Pedro, se sumó a los respaldos a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de los alegatos por la causa Vialidad y apuntó contra los vínculos de la justicia con el ex presidente Mauricio Macri. Lo hizo a través de la red social Twitter y apuntó a lo ocurrido con los familiares de la víctima del ARA San Juan.

"Macri utilizó servicios de inteligencia, operadores judiciales (hoy prófugos), jueces y fiscales (que jugaban al paddle con él en Olivos) para perseguir a su principal adversaria política: la mujer que le puso un freno al saqueo y al endeudamiento del país"", lanzó el Ministro a través de su cuenta de Twitter.

De Pedro continuó señalando que "Macri instauró un accionar mafioso que encarceló a dueños de medios no afines, armó causas judiciales y espió a propios y ajenos". Y, recordando causas en las que el ex mandatario está acusado de presunto espionaje, agregó: "Ni los hermanos enemistados con el ex presidente, ni los familiares de las víctimas del ARA San Juan se salvaron".

Con información de Télam