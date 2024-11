Se supo el nuevo trabajo de Diano Mondino tras ser echada por Javier Milei y sorprendió a todos: "Welcome back"

La excanciller Diana Mondino seguirá su carrera profesional en la universidad UCEMA, donde ya se había desempeñado como profesora de Finanzas en los Master en Dirección de Empresas y Master en Finanzas. La economista dejó su cargo tras haber votado en contra del bloqueo económico a Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente Javier Milei calificó la votación como un "imperdonable error" y afirmó que va a sumariar y echar "a todos los responsables" de esa acción.

A través de la red social X, el director del Departamento de Economía Agricola, Recursos Naturales y Agronegocios, Marcos Gallacher, subió una foto junto a Mondino y escribió: "Salimos ganando! UCEMA recupera a su destacada profesora y mejor persona. Welcome back! Gracias Javier Milei".

"Yo había definido que mi alineamiento en el mundo era con Estados Unidos e Israel, nosotros teníamos que estar ahí, no en otro lado", apuntó Milei en el programa de su pareja, Amalia "Yuyito" González en el canal Magazine. Al mismo tiempo, el jefe de Estado añadió: "Monitoreamos mucho las redes todo el tiempo porque a la velocidad que bajan, en caso que aparezca un problema, se puede resolver muy rápido".

Adorni sobre los motivos de la salida de Diana Mondino: "Tomó una decisión relevante y se equivocó”

En la misma línea de Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a la salida de la ex canciller Diana Mondino del Gobierno en la mesa de Mirtha Legrand. "Tomó una decisión relevante y se equivocó", sintetizó el funcionario.

Luego de que la diva planteara que a la ex funcionaria "la volaron", Adorni explicó que "no es la primera ministra que se va del Gobierno en estos diez meses", en referencia a las salidas de Nicolás Posse, ex Jefe de Gabinete; Guillermo Ferraro, ex ministro de Infraestructura; y Mario Russo, ex titular de la cartera de Salud. En la misma línea, el vocero aclaró: "Votó en contra del bloqueo y cualquiera que conoce al Presidente sabe que está alineado con Estados Unidos y con Israel, no hay necesidad de consular absolutamente nada".

Por otra parte, desmintió tensiones de la ex canciller con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. "Una ministra o un ministro o cualquier otro funcionario va en contra de la agenda del Presidente, esa persona da un paso al costado", insistió, y agregó: "Tomó una decisión relevante y se equivocó. Es sano que pase".