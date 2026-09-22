Camino al 2027, el MDF avisa que “tendrá candidatos propios”

A días del acto de Axel Kicillof en Avellaneda, en el que dejó en claro que el año que viene “hay que cambiar el rumbo económico de la Argentina”, y para ello había que “contar con él”, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dijo en conferencia de prensa que cuando se definan las candidatura, en caso de seguir las PASO, “el MDF presentará candidatos propios”. De esta manera, el espacio del Gobernador continúa con su armado y avisa al resto de las fuerzas que confluyen en el peronismo que en el 2027 tendrá nombres propio para cada casillero de poder.

{{{htmlAmp}}}

“Habrá que ver el método vigente, el método disponible, para definir las referencias y candidaturas”, explicó el funcionario y agregó: “Hoy por hoy está vigente el esquema de las PASO, es vox populi que el gobierno las quiere eliminar porque beneficia a la oposición”.

Para Bianco, “cada sector hará lo suyo, buscará músculo y espalda para la discusión del año que viene, y en el caso de que estén disponibles las PASO cada sector que lo considere presentará sus candidatos”. En ese sentido afirmó: “Nosotros seguramente presentaremos los candidatos del MDF”. En tanto, en el Frente Renovador coinciden con esta lectura y dejan en claro que las Primarias deben seguir en pié.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La senadora bonaerense, Malena Galamarini, ratificó días atrás que es “necesario” sostener dicha herramienta: “Me parece que hay que sostener mucho las PASO, es el mecanismo que hasta ahora sirvió”, expresó y apuntó contra el gobierno libertario: “No sé por qué se queja tanto Milei o le parecen tan horribles las PASO, si fue presidente yendo a PASO”.

Un “gran frente político” con candidato “unificado”

Además de la definición de las candidaturas, Carlos Bianco pidió hacer “un gran frente”, ya que “el año que viene va a ser una elección muy polarizada en donde la derecha va a presentar una candidatura unificada; será con Milei o con otro u otra”. En esa lógica, “el peronismo y el campo popular también tienen que presentar una candidatura unificada”.

Es por ello que en el acto de Avellaneda, Kicillof dejó en claro que “con el peronismo solo no alcanza”, amén de que sea la columna vertebral de su espacio. A esa definición, Bianco le sumó que están hablando con sectores del “radicalismo, socialismo, progresismo, con la izquierda popular y con sectores federales del peronismo más conservador”, entre otros. Todo en pos de “ampliar” el espacio.

El mismo sábado a la misma hora pero en Capital Federal, Sergio Massa se mostró con cientos de jóvenes de su espacio. Allí volvió a poner el foco en la palabra “unidad”. “No habló es un ‘yo’, es ‘nosotros’, convocar a la unidad supone no poner el carro adelante del caballo”, dijo el líder del Frente Renovador. “Llega un momento de la vida en el que más allá del lugar que ocupa cada uno, tenemos la responsabilidad de darle la oportunidad a otros como alguna nos la dieron a nosotros”, agregó. “La idea de renovación tiene que expresar renovación de dirigentes y los jóvenes deben ser protagonistas en esta nueva etapa de la Argentina”, cerró.