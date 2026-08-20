Cambios en la VTV de CABA: ya se pueden inscribir talleres para ofrecer la verificación

El Gobierno porteño abrió este jueves la inscripción para nuevas estaciones de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y permitirá que talleres privados y concesionarias puedan ofrecer la revisación. Se trata del primer distrito del país en liberar el servicio para que ya no solo se pueda realizar en las plantas oficiales.

La iniciativa permitirá que las verificaciones se lleven a cabo en talleres mecánicos privados, concesionarias e importadores que cumplan con los requisitos de infraestructura, equipamiento y control establecidos. Se da en el marco de un proceso de apertura y desregulación del sistema, con el objetivo de ampliar la cantidad de lugares disponibles para realizar el trámite.

"Oficialmente terminado el monopolio de la VTV. Desde hoy, cualquier taller o concesionario puede inscribirse para dar este servicio", sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La Ley 6.963 aprobada por la Legislatura porteña establece la liberación y desregulación permanente en el proceso de inscripción de talleres que quieran brindar el servicio de VTV, siempre de acuerdo a la normativa vigente y con el equipamiento necesario.

Según se explicó oficialmente, esta nueva disposición incluye concesionarias y cualquier tipo de taller interesado, además de simplificar el proceso, los trámites y superficies mínimas necesarias para atender al público.

"Con esta medida, ampliamos la oferta del servicio: ahora también podrán realizar verificaciones talleres calificados y concesionarias que cumplan con los requisitos de infraestructura y equipamiento. Más competencia, mejor servicio y más opciones para los vecinos", escribió en X el jefe de gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny.

Con la desregulación, también se modificó el esquema de precios. Hasta ahora, la tarifa de la VTV estaba regulada por el Estado porteño. Sin embargo, con el nuevo régimen, el valor quedará liberado y será definido por cada prestador.

Cómo inscribirse

Los establecimientos que quieran prestar el servicio deberán inscribirse en el Registro Único de Talleres habilitados y acreditar el cumplimiento de las exigencias técnicas correspondientes.

Para la inscripción, el Gobierno porteño habilitó un correo de consultas y envío de documentación: vtv@buenosaires.gob.ar. Además, a partir del 1° de septiembre se habilitará la plataforma simplificada en la página oficial del Gobierno de la Ciudad.