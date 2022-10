Secretario de ATE Nacional criticó a "Kelly" Olmos: "Escasa experiencia sindical"

El Secretario General de ATE Nacional, Hugo "Cachorro" Godoy, opinó que "más que un cambio de nombres hace falta un cambio de políticas", y dijo que las centrales sindicales no fueron consultadas sobre el ingreso de la nueva ministra a la cartera de Trabajo.

Las diversas centrales sindicales expresaron su disgusto ante la decisión del presidente Alberto Fernández de nombrar a Raquel "Kelly" Olmos al frente de la cartera de Trabajo. Olmos es licenciada en Economía y hasta hoy vicepresidenta del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y las principales críticas en su contra apuntan a su "escasa experiencia" en cuestiones sindicales.

"Sus antecedentes (por Olmos) no nos ayudan. Fue secretaria del ex ministro del Interior Carlos Corach, pero toda la gente puede cambiar", opinó en diálogo con el Destape Radio, Hugo "Cachorro" Godoy, Secretario General de ATE Nacional y de la CTA Autónoma. "Tiene escasa experiencia en las cuestiones sindicales y laborales, pero bueno quizás sin que uno sepa haya aprendido algo de eso", dijo Godoy y agregó que Fernández no consultó con ninguna central sindical a la hora de tomar la decisión.

Además apuntó que más allá de un cambio de nombres lo que "hace falta" es un cambio de políticas. "Si creo que hay algo que acrecentar es la intervención del ministerio para dar respuesta no solo a los trabajadores con empleo formal, que es allí donde se ha centrado la preocupación hasta aquí y el resultado ha sido de retroceso salarial, sino en la otra mitad de la clase trabajadora que son los sectores precarizados que son la mitad de la población", apuntó el dirigente gremial.

Godoy denunció el crecimiento del hambre en el país y opinó que las carteras de Trabajo y Desarrollo Social están "opacadas y subordinadas" al esquema de gobierno que propone el Ministerio de Economía. "Si no se cambia ese esquema, más allá de del cambio de personas no vamos a ver avances que mejoren las condiciones de vida de nuestro pueblo", agregó. Además pidió que el gobierno actúe "firme" y que defienda los intereses de los trabajadores y trabajadoras. "No solo ponerle freno a la inflación sino producir un shock de ingresos que eleve los ingresos de los sectores populares para que conjuntamente con un freno a la escalada de precios se posibilite una mejora en las condiciones de vida. Esa debería ser su prioridad", finalizó.

Según afirmaron fuentes de la CGT al diario Clarín, la cúpula sindical tampoco quedó conforme con el nombramiento de Olmos y agregaron que tampoco fueron consultados. La CGT prefería en ese puesto a alguien de su riñón, como la abogada de Gerardo Martínez, Marta Pujadas. “Esto va a traer problemas con los Gordos e Independientes”, anticipó a ese diario un exfuncionario, conocedor del tablero sindical.

La designación de Olmos se dio, además, en medio del proceso de revisión masiva de paritarias frente a una inflación que se estima por encima del 100 por ciento anual. "No nos llaman ni para poner al portero", resumió con bronca otra fuente de la CGT a Clarín.

A sugerencia de algunos de sus colaboradores más directos, el Presidente definió el nombramiento durante la mañana de este lunes y nunca consultó la opinión de la jefatura cegetista, que en la intimidad reprochó el gesto del mandatario y recién se anotició del desembarco de Olmos al frente de la cartera laboral media hora antes del comunicado oficial que difundió la Casa Rosada.