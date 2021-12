El mensaje de Alberto en Navidad: "Que 2022 sea el año de los grandes acuerdos"

El Presidente de la Nación habló en cadena nacional para saludar a los argentinos y argentinas en vísperas de Nochebuena y Año Nuevo.

Pasadas las 20 horas del viernes 24 de diciembre, el Presidente Alberto Fernández se expresó ante el pueblo argentino mediante cadena nacional. En la misma, le deseó a la población una feliz Navidad y un próspero año nuevo, teniendo en cuenta la cercanía de ambas fechas con el día en que eligió para expresarse.

"Les pido que por un minuto me dejen entrar en sus casas. Llegamos al final de un año difícil, el segundo de una pandemia larga y dolorosa que se llevó a miles de argentinos y argentinas. En estas fechas de celebración, reencuentro y unión familiar, habrá muchos lugares vacíos en las mesas argentinas", comenzó diciendo el Jefe de Estado.

El discurso completo de Alberto Fernández en vísperas de Navidad

"Quiero mandarles un gran abrazo a quienes celebran estas fiestas recordando quienes ya no están. Cuidemos y respetemos las medidas sanitarias que ya todos conocemos, no nos relajemos. Esta pandemia no ha terminado. Ya sabemos cuál es el camino: cuidémonos, debemos seguir haciéndolo. Es un momento para apoyarnos y abrazarnos, es tiempo de balances, reflexiones y propósitos".

"Este ha sido un año difícil para todos y todas pero también demostramos que podemos superar nuestros problemas. Nos comprometimos colectiva e individualmente con la campaña de vacunación y hoy estamos con cifras que son comparables con los países europeos. Gracias a todos y todas por poner el hombro".

"Después de tanto dolor y tanta postergación, estamos avanzando y creciendo. Hay más exportación, más trabajo y más consumo. Estamos cerrando el año con un crecimiento superior al 10%, qué es aún más alto que el que conseguimos con Néstor cuando salimos del 2001. Todavía queda mucho camino por recorrer para que esta recuperación llegue a cada familia argentina. Veníamos de muy atrás, pero vamos bien, vamos a estar mejor. El 2022 nos tiene que encontrar más unidos y fuertes, nos tiene que encontrar a todos y todas empujando para el mismo lado".

"Necesitamos juntar manos, talento y esfuerzo. Centremos todos nuestros esfuerzos en la recuperación económica para que salgan de la pobreza quienes hayan caído en ella. Y para que todos y todas encuentren empleo. Vivimos en una democracia plural, lo sé, debemos respetar esa pluralidad para que la convivencia sea armónica".

"Una vez más les recuerdo que primero están los últimos. Tenemos por delante una serie de desafíos que marcarán el futuro del país y las futuras generaciones. Si el 2021 fue el año de la vacunación y la reactivación económica, hagamos del 2022 el año con grandes acuerdos. Todos y todas hacemos falta. Cuando levantemos la copa para brindar, pensemos en nuestro querido país. Hagamos que Argentina sea un deseo compartido".