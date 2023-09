Crimen en Palermo: Horacio Rodríguez Larreta le pidió la renuncia a Eugenio Burzaco

El jefe de Gobierno porteño se reunió con el ministro de Seguridad luego del escándalo por estar presenciando un partido del US Open en Estados Unidos en medio de la conmoción por el asesinato de Mariano Barbieri.

El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Burzaco, regresó este viernes al país y mantuvo al mediodía una reunión con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien le pidió la renuncia al cargo, según lo confirmaron a El Destape fuentes vinculadas al Ejecutivo capitalino.

El encuentro fue al regreso del viaje del funcionario a Estados Unidos, donde las cámaras lo captaron disfrutando de un partido de tenis en un momento de conmoción en la Ciudad de Buenos Aires ante el asesinato de Mariano Barbieri durante un robo de celular en Palermo.

Burzaco llegó al Aeropuerto de Ezeiza a media mañana y con la directiva de dirigirse, sin escalas, a una reunión con Rodríguez Larreta y el jefe de Gabinete, Felipe Miguel.

El actual ministro de Seguridad porteño había viajado para mantener una serie de reuniones "con el FBI, la Policía de Nueva York, el Centro de Comando Conjunto de NYPD, el Departamento de Estado, autoridades de Homeland Security y con el secretario general de la OEA, Luis Almagro", según se había informado oficialmente.

Sin embargo, la difusión de un video del dirigente del PRO en las tribunas del Flushing Meadows de Nueva York para alentar al tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo en el US Open generó polémica en torno a su figura.

Eugenio Burzaco asumió al frente del Ministerio de Seguridad porteño en marzo, luego de la renuncia de Marcelo D'Alessandro, con intenciones de utilizar la gestión porteña como vidriera para conquistar la cartera de Seguridad de la Nación ante un eventual Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Más allá del resultado electoral, el funcionario se vio envuelto en una serie de desaciertos que encontraron su punto cúlmine con el asesinato del ingeniero en el marco de un robo en uno de los barrios más selectos de la capital.

El crimen de Mariano Barbieri

Mariano Barbieri tenía 42 años, era ingeniero civil y si bien tenía domicilio en Beccar, partido de San Isidro, momentáneamente estaba distanciado de su pareja -con quien tenía un bebé de 4 meses-, y estaba viviendo en la casa de un amigo en Palermo, cerca de donde fue atacado.

El crimen ocurrió cerca de las 22.45 del miércoles último cuando Barbieri caminaba por la zona del Parque Tres de Febrero cercana al Jardín Japonés. Tras el ataque, quedó filmado cuando entró a la heladería "Cremolatti", situada en la esquina de Del Libertador y Lafinur, mientras se sujetaba la remera por sobre el abdomen para pedir ayuda.

"No me quiero morir", le dijo a los empleados y clientes, tras lo cual se recostó en el suelo, según se observa en el video grabado por una cámara de la heladería. Al lugar arribó una ambulancia del Same que lo trasladó al Hospital Fernández, pero por la gravedad de la herida no pudo ser reanimado y falleció.