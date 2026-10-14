En busca de inversiones, Kicillof recibe a pymes y empresarios en Gobernación

Este miércoles por la tarde, el gobernador Axel Kicillof recibirá en Casa de Gobierno a diferentes cámaras, asociaciones, grupos empresarios y empresas de la región proveedoras de los sectores energético y minero, con el objetivo de impulsar la incorporación de las PyMES y la industria nacional a sus cadenas de valor.

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La reunión también contará con el ministro de Producción, Augusto Costa, y comenzará a las 15 horas. La iniciativa apunta a fortalecer el desarrollo productivo, fomentar la articulación entre empresas y una agenda federal de integración y complementariedad productiva.

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Según detallaron desde gobernación “se espera la participación de 100 representantes de cámaras empresariales” como la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), el Grupo Argentino de Proveedores Petrolero (GAPP) y la Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petro-Energética (CAPIPE), Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), Cámara de Fabricantes de Máquinas y Equipos (CAFMEI), Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL), y Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital (CIPIBIC). También habrá cámaras industriales locales, y clústeres de proveedores de Mar del Plata, Berazategui, Morón y San Martín, y PyMEs.

En el encuentro se anunciará a las PyMES la apertura de la inscripción para la 2ª Ronda de Negocios de Energía y Minería, que se realizará el 1° de diciembre en el Teatro Argentino de La Plata. En esa ronda participarán 30 empresas compradoras, de las cuales 8 son extranjeras.

Vale remarcar que las rondas forman parte de una estrategia de acompañamiento para el desarrollo de los proveedores. El año pasado se realizó la primera y participaron 45 empresas compradoras y 204 PyMEs proveedoras de 42 municipios.

Los encuentros son una respuesta a un pedido de las PyMEs que manifestaron que su principal barrera de ingreso a estos sectores tiene que ver con la falta de contacto con las operadoras. Hasta el momento, y durante la gestión de Kicillof, se generaron 1.010 reuniones de negocios.

Encuentro con otros sectores

La reunión se realiza unos 20 días después de que el gobernador bonaerense encabezara el 2° Encuentro de Política Nuclear y Soberanía Energética en Casa de Gobierno. Tras el encuentro, y en diálogo con El Destape, dijo que “lo que hace Milei con la energía nuclear es imperdonable”. El dirigente manifestó que “ahora en el mundo hay un boom del retorno de la energía nuclear, y la Argentina podría estar lucrando sino fuera por la decisión desastrosa de Milei haber parado inversiones, por en la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM)”.

“Hay países desarrollados que pagarían una millonada por tener las capacidades que tiene Argentina hoy en tecnología en capacidades nucleares, y Milei lo quiere vender”, señaló. En tanto, durante el encuentro pidió a los presentes “el desafío de trabajar hacia adelante: necesitamos construir un plan nuclear integrado a una planificación energética, productiva, científica y tecnológica, que permita reconstruir y seguir desarrollando las capacidades argentinas en un nuevo orden mundial”, concluyó.