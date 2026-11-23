La empresa chilena Easter Island, propietaria del buque de carga Danstar, confirmó que realizará el trayecto Punta Arenas hasta las Islas Malvinas sin gestionar previamente un permiso del gobierno de Javier Milei. La compañia anunció que para desarrollar el recorrido se respaldará en el derecho de paso inocente reconocido por el derecho internacional

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Según señaló Noticias Argentinas, el gerente general de Easter Island, Pablo Pacheco, defendió la postura de la compañía y sostuvo que existen tratados internacionales que respaldan la navegación; además, planteó que el buque no debería ser detenido por considerar que se trata de un procedimiento contemplado en acuerdos vigentes entre ambos países.

En declaraciones al medio chileno Ex Ante, cuándo se le consultó al gerente si el paso inocente requiere informar a Argentina de que la nave atravesará aguas nacionales, respondió: "Es un aviso. Hay un protocolo donde se anuncia el paso del buque, que no puede detenerse, tiene que mantener su rumbo y seguir su navegación. Es un protocolo que se anuncia, no es un permiso que se solicita. El paso inocente también tiene regulaciones: hay ciertos tipos de carga que pueden transportarse, que no atenten contra el país por el que se está pasando".

Sobre las advertencias del canciller argentino, Pablo Quirno, de que debían informar sobre el paso de la nave, Pacheco señaló: "Los países tienen que acogerse a los tratados que han firmado. Que un país rompa un acuerdo firmado es bastante complejo, no solo para la relación entre dos Estados, sino para la imagen que proyecta hacia afuera un país que pone restricciones a la libre navegación y al libre comercio entre privados, en algo que no atenta en absoluto contra su soberanía ni representa un riesgo para él".

La salida del buque de Easter Island está previsto entre la tercera y la cuarta semana de diciembre de 2026, después de que se le realicen tareas de mantenimiento en Asmar Magallanes, y transportará alimentos, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos.

Qué había dicho Quirno

El canciller argentino, Pablo Quirno, señalo en declaraciones televisivas que las embarcaciones que se dirigen al archipiélago deben contar con autorización de la Argentina si atraviesan aguas bajo su jurisdicción.

En ese sentido, el titular de la cartera sostuvo que la exigencia se respalda en la normativa argentina y señaló que anualmente “hay miles de barcos que piden autorización para cruzar cuando salen hacia las Malvinas”.

De este modo, Quirno aclaró que el reclamo no pretende hacer foco en el tránsito por el estrecho de Magallanes —de soberanía chilena—, sino específicamente a los viajes con destino a las islas que cruzan mar argentino.