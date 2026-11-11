Bullrich amenaza con romper los bloques y bloquear leyes del Gobierno

El mensaje del Papa no hizo mella en la interna libertaria que se prepara para un nuevo capítulo una vez que el Santo Padre abandone el país. Tras la pausa que implicó la visita de León XIV, el Gobierno se dispone a resolver varios de los temas pendientes que ocupan un lugar prioritario en la agenda de la mesa política. Uno de ellos es la tensión permanente que Patricia Bullrich sostiene desde abril, a partir de una estrategia de diferenciación cada vez más marcada respecto de la Casa Rosada.

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“De acá a diciembre algo hay que hacer”, confesaban en los pasillos de la sede del Ejecutivo sobre la exministra de Seguridad. La frase, repetida durante los últimos días, fue interpretada en el bullrichismo como la antesala de una decisión que podría precipitar una ruptura.

La tensión volvió a escalar después de la fotografía en la que Bullrich posó sonriente junto a sus dirigentes más leales. Una suerte de mesa política paralela que tomó forma tras la cancelación del encuentro formal que cada martes se realiza en la sede de Gobierno. “¿Qué es más importante que una reunión de gestión? Si por temas de agenda o logísticos el martes no podés convocarla, la pasás para el miércoles. Pero no la suspendés”, se sinceraban en la administración libertaria, en una muestra de la incomodidad que generó la imagen.

La fotografía fue leída por Karina Milei como un desafío político. La hipótesis de que la senadora podía funcionar como un canal de contención para votantes críticos del Gobierno comenzó a perder fuerza dentro de la Casa Rosada. A eso se sumaron los mensajes que Bullrich compartió en defensa de la libertad de expresión, en medio de la confrontación abierta de Javier Milei con el periodismo. Después del acto del Papa con los jóvenes, la exministra publicó en sus redes sociales: “Me quedo con el mensaje que conmueve el alma: es con todos, que nadie quede en el camino”.

En el bullrichismo no ocultan el fastidio con el modelo de conducción que encabezan Karina Milei y los Menem. La exministra, sin embargo, se sostiene en el respaldo del Presidente. “Entendemos que estén preocupados, pero no vemos qué pueden llegar a hacer”, evalúan cerca de la senadora. En ese espacio presumen que la secretaria general de la Presidencia podría desplazarla de la jefatura del bloque libertario en el Senado o avanzar contra los dirigentes que responden a Bullrich y ocupan distintos cargos en el Ejecutivo. Un pedido de renuncias semejante marcaría el comienzo de una ruptura explícita.

“Si hacen eso, no sacan una sola ley más”, advierten en el entorno de la senadora. La expresión revela que ya contemplan la posibilidad de quedar fuera del oficialismo y convertirse en una fuerza de bloqueo parlamentario. Hay un ellos y un nosotros. El esquema supondría una fractura de las bancadas oficialistas en ambas cámaras, con los dirigentes que participaron de la fotografía integrando un espacio propio bajo el liderazgo de Bullrich. Lo cierto es que ese sector ya funciona como un dique para el avance de algunas iniciativas oficiales. Por caso, la senadora dejó hace meses de trabajar activamente en la búsqueda de votos para eliminar las PASO.

Bullrich conserva un nivel de autonomía que incomoda a la conducción karinista y, al mismo tiempo, cuenta con una relación directa con Milei que dificulta cualquier intento de disciplinamiento. En ese equilibrio, el Presidente tendrá la última palabra. Mientras tanto, la convivencia se sostiene sobre una tregua cada vez más frágil, con el calendario de fin de año como límite para una definición.