El periodista Marcelo Bonelli analizó en Radio Mitre el giro discursivo del presidente Javier Milei en torno a las Islas Malvinas y a los anuncios de la cadena nacional del mandatario. Durante su intervención, planteó que se produjo un viraje significativo en la estrategia comunicacional y política del Poder Ejecutivo nacional sobre la soberanía del archipiélago.

{{{htmlAmp}}}

Según explicó el conductor radial, se registró un "giro de 180 grados" respecto a las declaraciones que el propio mandatario había formulado con anterioridad sobre la autodeterminación de los habitantes de las islas, una postura tradicionalmente esgrimida por el Reino Unido y rechazada de forma histórica por la diplomacia argentina.

Para fundamentar su observación, Bonelli repasó una alocución previa de Javier Milei vinculada a los actos del 2 de abril. En aquel discurso emitido al aire, el mandatario había manifestado una particular visión acerca de la soberanía y la voluntad de los habitantes del territorio insular. "Nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos", sostuvo Milei en la grabación compartida.

Frente a estas palabras, Bonelli puntualizó que plantear que los habitantes de las islas decidan una eventual pertenencia mediante el voto se asemeja al principio de autodeterminación que impulsa Inglaterra. En ese sentido, recordó que la posición histórica del Estado argentino nunca admitió esa condición para resolver la disputa territorial.

El reclamo por las petroleras y el escenario político

Más adelante, el periodista evaluó la postura vigente del gobierno nacional frente a las acciones británicas en el Atlántico Sur. Aunque consideró adecuado el accionar diplomático formal, advirtió sobre las motivaciones que rodean las recientes declaraciones oficiales.

"Hay que tener en cuenta también que está muy bien la posición del gobierno, creo que es lo correcto, el reclamo es correcto, el pedido de sanciones es correcto, pero también hay un uso político de la situación", señaló Bonelli al aire. En esa misma línea, el analista vinculó las medidas y los pronunciamientos actuales con el avance de las actividades hidrocarburíferas en la zona disputada, remarcando que la inversión de las empresas petroleras comenzó en el mes de diciembre.