El Bolsonaro-gate agita el Congreso y complica la agenda del Gobierno

A medida que se conocieron detalles de la fuga del ex candidato Flavio Bolsonaro, diputados de la oposición presentaron pedidos de interpelación, pedidos de informes y denuncias judiciales por la participación del gobierno de Javier Milei en la maniobra. Finalmente, por impulso de Unión por la Patria, consensuaron una comunicación dirigida al presidente de la Cámara, Martín Menem, en la que exigieron respuestas urgentes a los pedidos de informes y la presencia en el Congreso de los funcionarios aparentemente involucrados: el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. También reclamaron el reconocimiento del triunfo electoral de Lula da Silva. El caso, sobre el que incluso la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, mostró diferencias, amenaza con complicar la agenda del Gobierno en un Congreso cada vez más difícil para la Casa Rosada.

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Durante todo el día, los diputados buscaron que la Cámara baja se hiciera eco de los reclamos por la complicidad del gobierno argentino en la fuga de Bolsonaro, quien agradeció a Milei “por su coraje, sentido de justicia y legalidad” en la carta que difundió tras llegar a Estados Unidos. Agustín Rossi, ex ministro de Defensa y ex jefe de la SIDE, presentó temprano un pedido de interpelación a Santilli para que explique en el Congreso los pormenores de la salida del ex candidato presidencial e identifique a los funcionarios involucrados. “¿Cuál fue el rol que cumplió el asesor presidencial Santiago Caputo?”, fue una de sus preguntas. También pidió precisiones sobre si se había consultado a la Cancillería y evaluado las posibles consecuencias para la relación bilateral con Brasil.

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El radical Pablo Juliano, que integra el bloque Provincias Unidas, sumó al canciller Quirno al pedido de interpelación junto a 91 preguntas. "La interpelación tendrá por finalidad determinar si el territorio argentino fue utilizado para facilitar la salida internacional de una persona alcanzada con restricciones judiciales", explicó.