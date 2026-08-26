Benegas Lynch, como Milei, niega ayuda a endeudados: "Como Argentina perdió, no pagan"

Mientras Javier Milei y sus funcionarios insisten en que el flagelo del endeudamiento familiar es "un tema entre privados", el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Alberto Benegas Lynch subió aún más la apuesta y enmarcó esta problemática como parte de "un guión de llorar". También deslegitimó los reclamos al afirmar que hay deudores por comprar "la televisión para el mundial" pero que como Argentina no salió campeón "ahora no quieren pagar".

"Cada uno tomó a nivel particular las deudas. Ahí entran las motos, los electrodomésticos, el tipo que compró la televisión para el Mundial y ahora Argentina no salió campeón, entonces no quiere pagar la deuda", dijo Benegas Lynch en diálogo con Radio Nacional.

De esta manera, el legislador intentaba argumentar por qué el Gobierno de Milei no implementará ninguna acción para intentar morigerar la morosidad de las familias, como sí lo hacen cada vez más provincias. Para Benegas Lynch, se trata de "un tema que la oposición quiere instalar".

"Seguir con el guion del llorar de las deudas de la gente que no puede y que un poco menos se está muriendo de hambre y no puede pagar las cuentas. Una cosa que no tiene absolutamente ningún gollete si vos vas a los números", planteó.

En esa línea, señaló: "Vos te das cuenta que los forajidos que se dedicaron en el Congreso a romper toda la cuestión legislativa en 2025, que quisieron a subir el riesgo país y las tasas de interés, siguen en ese guión".

El drama del endeudamiento

El ejemplo de los endeudados por comprar televisores para ver el Mundial también había sido utilizado por el propio Milei. Durante su discurso del viernes pasdo en la Bolsa de Comercio de Rosario, el Presidente atribuyó el aumento de la morosidad a la compra de pantallas para el Mundial 2026. "Se compraron televisores para ver el Mundial y después veían si pagaban o no", afirmó.

Según datos del Banco Central, la morosidad bancaria de las familias pasó de 2,5% en octubre de 2024 a 12,8% en mayo de 2026, lo que significó un aumento sostenido durante 19 meses consecutivos.

En tanto, un reciente informe de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) reveló que la Argentina está al tope de la morosidad bancaria, con 7,3% de su cartera de préstamos al sector privada en situación irregular.