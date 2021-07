Beatriz Sarlo elogió a Cristina Kirchner y liquidó a Macri con una frase

La ensayista acusó al lider de Cambiemos de vender felicidad y aumentar la pobreza durante sus cuatro años de mandato.

La ensayista Beatriz Sarlo lanzó una dura crítica a Mauricio Macri en el canal ligado a Cambiemos La Nación + y destacó en Cristina Kirchner "su oratoria" y la "inteligencia" para llevar a cabo sus fines políticos.

Todo comenzó cuando el periodista de La Nación +, José del Río, le hizo una pregunta para atacar a Alberto Fernández al cuestionar que no cumplió con lo prometido en campaña. En ese momento, Sarlo arremetió: "Lo que le ocurrió a Macri que dijo ‘vengo a ser la felicidad de los argentinos’, y dejó al 40% en la pobreza”, criticó este martes 6 de julio en diálogo con LN+.

En ese momento, Del Río se escudó al decir que eso lo dijo Macri por la campaña electoral o por el asesor Jaime Durán Barba. La ensayista cargó la responsabilidad sobre el ex jefe de estado. ”Yo no voy a decir que los asesores de discurso son culpables de lo que dicen los políticos que abren la boca. Si no son lo suficientemente inteligentes como para evaluar los discursos que reciben de sus asesores, que no se postulen a presidentes, ni siquiera a diputados o senadores”.

Los tres elogios a Cristina Kirchner

Sarlo destacó la formación de Cristina Kirchner y opinó que tiene una oratoria envidiable por otros dirigentes políticos. Además recordó un encuentro que presenció cuando CFK le explicó la historia argentina al gran historiador Tulio Halperin Donghi.

"En un momento en que la figura de la mujer es un activo en la política como diría un político norteamericano, Cristina aporta en primer lugar eso. En segundo lugar, tiene una oratoria verdaderamente notable para aquellas masas, ciudadanos y pueblo para que quiere dirigirse", sostuvo Sarlo.

La ensayista comentó que fue a varios actos de Cristina Kirchner y presenció el poder de su figura en la oratoria de un acto político. "Tiene una oratoria extremadamente adecuada para los findes políticos", agregó.

"En tercer lugar Cristina es una política inteligente para sus fines que son centralizar el poder allí donde resida", afirmó.

De forma lamentable y poco periodística, mientras Sarlo elogiaba a Cristina Kirchner y recordaba el fracaso del gobierno de Mauricio Macri apareció un graph donde decía "dura crítica de intelectuales y artistas al gobierno", frase que no correspondía con lo expresado por la intelectual.