La austeridad de Poggi tiene letra chica: echó a su ministro de Hacienda, pero continuó con un contrato por fuera del organigrama

El gobernador Claudio Poggi presentó la reducción de ministerios y la reforma de su gabinete como una nueva "muestra de austeridad y achicamiento del Estado". Sin embargo, la continuidad de uno de sus principales funcionarios después de abandonar el Ministerio de Hacienda abrió un nuevo interrogante sobre el alcance de ese ajuste. Néstor Alberto Ordoñez dejó de ser ministro, pero continúa dentro de la estructura gubernamental mediante un contrato de prestación de servicios, lo que pone en duda su discurso de austeridad y ahorro. El Destape se comunicó con el jefe de prensa de Ordóñez para consultar sobre los detalles del contrato, pero no obtuvo respuestas al momento de publicación de esta nota.

El Decreto 7932-SGG-2026, con fecha el 8 de julio y publicado en el Boletín Oficial 16.129 del viernes 7 de agosto, homologó un contrato de prestación de servicios entre la Secretaría General de la Gobernación y el exministro, a quien Poggi le encomendó la "coordinación interministerial" bajo dependencia directa de Gobernación.

El dato no pasa desapercibido para un Gobierno que hizo del nuevo organigrama un relato de ahorro. El decreto reconoce que el contrato establece una remuneración mensual y un plazo de vigencia con posibilidad de prórroga, pero ninguno de esos datos aparece en la publicación oficial. Hacienda calculó el costo presupuestario y existe una partida para afrontar el gasto, aunque esa información quedó dentro del expediente.

Según explicó la diputada provincial Sosa Araujo, en comunicación con El Destape, la cláusula segunda del contrato establece dónde prestará funciones el exministro y la tercera fija cuánto cobra, aunque nada de eso llegó al Boletín. Lo que sí se hizo público es la función, tan amplia como políticamente relevante: coordinar ministerios directamente desde Gobernación.

La diputada también precisó el mecanismo de continuidad. "Siempre los contratos de prestación son por tres meses y el Poder Ejecutivo los va renovando", señaló, de modo que la permanencia de Ordoñez queda sujeta a decisiones sucesivas del gobernador, sin nueva intervención legislativa.

Sosa Araujo llevó el caso al recinto este miércoles mediante el artículo 77 del reglamento, que habilita cinco minutos de exposición y el giro posterior a comisión, sin instancia de debate, pero el bloque oficialista no respondió. En su exposición, la legisladora del bloque Justicialista cuestionó que el Ejecutivo haya encuadrado el contrato en el artículo 18 del Decreto 150-SGG-2023, prorrogado por la Ley V-1164-2025, y sostuvo que la contratación no entra dentro de las excepciones permitidas durante la emergencia. Esa norma mantiene la prohibición de incorporar personal y habilita excepciones acotadas a salud, educación, seguridad y justicia. Ordoñez, en cambio, fue contratado para coordinar ministerios.

Para la diputada, no se trata de una discusión interpretativa menor: la propia ley establece la nulidad absoluta de las contrataciones realizadas en contradicción con esas restricciones. "Estamos claramente ante varios decretos y especialmente este, que es nulo, de nulidad absoluta", afirmó. El encuadre que cuestiona está expresamente escrito en el decreto del Ejecutivo.

La denuncia también alcanza a la flamante Ley de Ministerios V-1195-2026, aprobada semanas antes para reorganizar el Ejecutivo. Poggi defendió aquella reforma como una nueva vuelta de tuerca para reducir funcionarios, ordenar competencias y ajustar el Estado a una situación económica que exigía austeridad.

Sin embargo, la tarea entregada a Ordoñez se superpone con facultades que esa misma ley ya asignó a la Secretaría General de la Gobernación. Según Sosa Araujo, el artículo 3 del decreto le encomienda en los hechos funciones equivalentes a las de una jefatura de Gabinete, mediante la coordinación interministerial que la normativa vigente ubica entre las competencias de esa Secretaría.

La contradicción política queda servida: primero se rediseñó el gabinete para exhibir una estructura más chica y después se contrató por fuera del organigrama a uno de los funcionarios de mayor peso, para cumplir una función transversal dentro de ese mismo gabinete.