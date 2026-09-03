Aumentaron las multas en PBA: por exceso de velocidad los montos superan los $2 millones

A partir del 1 de septiembre rige un nuevo cuadro tarifaria de las multas en provincia de Buenos Aires, luego de que el gobierno autorizara un aumento del 0,4% respecto de los valores actuales. De esta manera, la Unidad Fija (UF) que se toma como referencia es el valor del precio del litro de nafta premium informado por la estación del Automóvil Club Argentino (ACA) de La Plata. Actualmente pasó de $2271 a $2281.

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Las multas que alcanzan hasta los $2.281.000 (1000 UF) son los de conducir con exceso de alcohol en sangre o tras consumir estupefacientes, circular a contramano o por la banquina, no respetar los límites de velocidad y no tener la VTV al día.

En tanto, pasar un semáforo en rojo, negarse a mostrar la documentación exigida o no usar cinturón de seguridad pueden llegar a $1.140.500. Y conducir sin seguro o sin patente, estacionar mal auto, y usar el celular mientras conduce tendrá un monto de entre $228.100 y $456.200.

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Los montos de las multas:

VTV obligatoria en Provincia de Buenos Aires

A pesar de que hace semanas el Gobierno nacional reglamentó los cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), desde la provincia de Buenos Aires confirmaron que no van a acompañar la medida y lo calificaron como una "irresponsabilidad" por parte del Ejecutivo nacional.

Al respecto, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, destacó que el control - a través de la VTV - constituye una herramienta fundamental para la prevención de siniestros viales y advirtió sobre los riesgos de flexibilizar controles sin establecer mecanismos claros de fiscalización.

“La VTV está por una ley provincial vigente, es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales”, dijo y agregó: “Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos”.

“No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial”, afirmó el expresidente de Trenes Argentinos