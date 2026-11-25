La Cámara Federal porteña revocó este miércoles los sobreseimientos de Flavio y Rossana Caputo en la causa en que se investigan los ataques que perpetró la organización Revolución Federal contra diversos dirigentes políticos. Los Caputo, hermanos del ministro de Economía de Javier Milei, Luis “Toto” Caputo, estaban acusados de financiar a la violenta banda que comandaron Jonathan Morel y Leonardo Sosa. Desde la firma Caputo Hermanos S.A se realizaron pagos millonarios a Morel por trabajos de carpintería para una obra a más 1.100 kilómetros de distancia justo en momentos en que la organización realizaba sus agresiones –por ejemplo, escraches- y llamaba a matar a Cristina Fernández de Kirchner. Ahora el caso vuelve a primera instancia para que continúe la investigación.

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La sala I de la Cámara Federal porteña, con los votos de Pablo Bertuzzi, Pablo Yadarola (el viajante de Lago Escondido) y Mariano Llorens revocaron este miércoles lo resuelto en primera instancia por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien había dictado el sobreseimiento de Flavio y Rossana Caputo. Consideraron que se deben realizar nuevas medidas de prueba antes de desvincular a los Caputo de la causa. Los camaristas se hicieron eco de lo planteado por las querellas de la expresidenta Cristina Fernández de Krichner y del diputado Juan Grabois, quienes cuestionaron lo resuelto por los investigadores, entre quienes se incluye el fiscal del caso, Gerardo Pollicita, que tenía delegada la investigación y no se opuso a los sobreseimientos.

Los hermanos Flavio y Rossana Caputo quedaron en el centro del caso porque desde los fideicomisos “Espacio Añelo” y “Santa Clara del Sur”, administrados por Caputo Hermanos S.A, se realizaron pagos millonarios a Morel para realizar trabajos de carpintería para amueblar un edificio de la localidad de Añelo, en Neuquén, distante a más de 1.100 kilómetros de la carpintería del cofundador de Revolución Federal. Los pagos se hicieron en el momento en que la violenta organización tuvo su pico de actividad, con escraches a diversos dirigentes –sobre todo peronistas- y llamando a matar a la entonces vicepresidenta. Llamativamente, la agrupación dejó de actuar luego del atentado contra CFK, ejecutado por Fernando Sabag Montiel el 1º de septiembre de 2022.

A eso se suma el relato bastante inverosímil de Rossana Caputo de cómo se contactó con Morel. Según dijo la hermana de Toto, se interesó en el trabajo de Morel caminando por las calles de Boulgne, en la zona norte del conurbano bonaerense. Pero la ignota carpintería del novel carpintero –que contó que aprendió el oficio por Youtube- no tenía ni cartel a la calle. Por estas y otras razones, desde las querellas entienden que la venta de muebles funcionó como una pantalla para financiar las actividades de la organización.

Para el juez Martínez de Giorgi existió el vínculo entre el líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, y Caputo Hermanos, pero consideró que la prueba reunida en el expediente no da cuenta de un financiamiento de sus actividades. “No se obtuvo elemento alguno que permita considerar que el trabajo otorgado a J. M (Jonathan Moreli) ni las ganancias recibidas por ellos, hubieran tenido una finalidad delictiva o hayan sido destinadas a financiar las actividades ilícitas por las cuales actualmente se encuentra sometido a éste proceso penal".

Las querellas se opusieron a los sobreseimientos y requirieron que continúe la investigación. Afirmaron que faltaron ordenarse diversas medidas de prueba. Los camaristas les dieron la razón este miércoles.

En un voto conjunto, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, señalaron: “Consideramos que aún no se encuentran dadas las condiciones previstas por el art. 336 inc. 2 del C.P.P.N para sobreseer a los encausados, lo que torna prematuro al pronunciamiento puesto en crisis, pues no se verifica el estado de certeza negativa requerido por la norma”. Y añadieron: “Las particularidades propias que exhiben los acontecimientos que fueron objeto de investigación en esta causa, examinadas también a la luz de la activa participación de las querellas que sugieren la producción de probanzas concretas en pos de la averiguación de la verdad, impone resguardar su derecho al acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva”.

En esa línea, destacaron la necesidad de “proponer pruebas conducentes y útiles orientadas a corroborar o descartar las alegaciones por ellas formuladas, y en el derecho a que aquéllas se practiquen, antes de que se produzca la clausura definitiva del proceso mediante la adopción de un pronunciamiento desvinculante, como el que aquí revisamos”.

Entre las medidas consideraron relevante que se tomen, por ejemplo, declaraciones testimoniales a personas del círculo íntimo de Morel “previo a adoptar un temperamento definitivo”.

Por su parte, Mariano Llorens, compartió el criterio de sus colegas, y agregó: “Entiendo que cerrar de manera definitiva e irrevocable el proceso en éste estadio procesal resulta prematuro, pues existen medidas probatorias pendientes de producción que podrían resultar conducentes para despejar las dudas planteadas por las querellas”.

Por tal motivo los tres camaristas coincidieron en revocar lo resuelto por Martínez de Giorgi y ordenar que continúe la investigación.

No es el primer cierre abrupto de un caso que ameritaba una investigación profunda que hace Martínez de Giorgi, cuya esposa fue nombrada jueza por el presidente Javier Milei pocos meses atrás. Recientemente, dictó el sobreseimiento de todos los acusados del caso $LIBRA, beneficiando al jefe de Estado.

Las inconsistencias

En su apelación que este miércoles fue aceptada por la Cámara Federal porteña, la querella de CFK remarcó diversas inconsistencias que surgen en la pesquisa y que no fueron saldadas.

El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Marcos Aldazabal, expuso su planteo en una audiencia que se realizó el pasado 27 de octubre ante el tribunal revisor de Comodor Py. Tal como consta en la resolución de este miércoles, cuestionó cómo se habrían conocido Morel y Rossana Caputo. Consideró “llamativo que ella, que tiene otros contactos y proveedores, se vinculara con J. M (Jonathan Morel). para la realización de muebles específicos para un barrio cerrado, recordando que él era un carpintero novato que tenía una carpintería en una zona que ella no frecuentaba. Y que, a pesar de haber tenido un problema con uno de los muebles que le compró, apostó a él y le encargó un trabajo mucho mayor, para el cual J. M. no tenía capacidad productiva. Se trataba del equipamiento de un edificio completo en Añelo, provincia de Neuquén”.

Aldazabal también destacó que hay testigos que afirmaron que Rossana Caputo no formaba parte de la empresa de su hermano Flavio Caputo “y que, sin embargo, para este proyecto en particular desplazaron al empleado que solía encargarse de eso y la designaron a ella en su rol de decoradora”. A su vez, el abogado querellante cuestionó “el pago del 32% del presupuesto en efectivo (a Morel) pues, en la dinámica de la empresa, esos porcentajes no superaban el 5% siendo que F. L. N. C. (Flavio Luis Nicolás Caputo) era quien entregaba el dinero a tal fin”.

En otro pasaje de su apelación, el representante legal de CFK “puso en duda que una empresa de esa trascendencia aceptara una pérdida fiscal semejante al contratar con monotributistas que solo emitían facturas del tipo ‘C’ y, con relación a ello, enfatizó en la falta de correspondencia de las facturas emitidas por M. I. S”. “También puso de relieve la coincidencia temporal entre los pagos efectuados por los fideicomisos del grupo Caputo y la trascendencia pública de la agrupación ‘Revolución Federal’ encabezada por J. M. (Jonathan Morel) y enfatizó en la pendencia del peritaje recomendado a fin de determinar si existieron o no sobreprecios”, se agregó en la síntesis de los planteos que se volcaron en la resolución de este miércoles.

Por todo esto, Aldazabal concluyó que restan medidas probatorias por realizar “como citar a declarar a nuevos testigos propuestos, a testigos que ya han declarado, realizar un peritaje contable con otra metodología, recopilar información sobre otros clientes de Jonathan Morel y conocer si Rossana Caputo cobró por ese trabajo o si tenía participación accionaria y si se le concedió el rol antes o después de haberse vinculado con Jonathan Morel”.

Por su parte, la querella de Juan Grabois hizo hincapié en la irregular facturación de quienes ofrecieron sus servicios a Caputo Hermanos. En esa línea, “cuestionó la falta de una respuesta fundada sobre la factura N°138, su eventual cancelación y su relación con la N° 137 y la explicación de por qué esa excepción en la facturación no altera la conclusión general de que cada pago efectuado se encuentra contabilizado y facturado por conceptos relativos a la obra”. A su vez, esa querella “entendió que existe una valoración incompleta de la coincidencia temporal entre algunas erogaciones de E. A. (Espacio Añelo) y la actividad pública de Revolución Federal, es decir, si más allá de responder al avance de la obra, habrían tenido una finalidad adicional”.

El abogado de los hermanos Caputo, Matías Cuneo Libarona, hermano del exministro de Justicia de Mieli, Mariano Cúneo Libarona, se presentó ante la cámara para mejorar los fundamentos de los sobreseimientos de sus defendidos. Ante el tribunal revisor dijo en la audiencia del 27 de octubre pasado que “no existen pruebas para afirmar que los hermanos Caputo financiaron al grupo Revolución Federal; que se han analizado mensajes, llamadas, se realizaron tasaciones, informes y diversas peritaciones, siendo que ninguna conduce a vincularlos en ese sentido”. Pero los planteos de la defensa no surtieron efecto. La causa volverá a primera instancia donde se deberá avanzar con nuevas medidas de prueba.

El caso

En septiembre pasado, el juez Martínez de Giorgi decidió cerrar la etapa de instrucción del caso Revolución Federal y elevó a juicio oral a los integrantes de la organización violenta que hacía escraches, actos con guillotinas y llamaba a matar a CFK. Así fue que envió a juicio a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Nilda Basile, Gastón Guerra y Lidia Casciano, todos procesados por “incitación a la violencia colectiva”. En el mismo acto sobreseyó a los hermanos Caputo, acusados por las querellas de financiar a la organización –se constataron pagos por más de 10 millones de pesos al momento de los hechos, es decir, durante 2022-.

El argumento central del magistrado fue que los trabajas para los que fue contratado Morel existían y que no pareciera que hayan existido importantes sobreprecios. Por lo que no pudo comprobar la existencia de posibles delitos. A lo que sumó que “no se comprobó y/o no se halló algún elemento que autorice a presumir que (los hermanos Caputo) conocían la postura política de Morel antes de su contratación”.

Con la resolución de la cámara de este miércoles, los Caputo volverán a ser investigados.

Detrás de esta causa se encuentra un posible punto de contacto entre los ataques de Revolución Federal y el atentado contra CFK. De hecho, al inicio de ambas causas se discutió si no debían investigarse de manera conjunta. Para el juez y fiscal del caso Revolución Federal, sí debían confluir. Entendían el intento de asesinato de la vicepresidenta como el punto culmine de una secuencia de hechos violentos protagonizados por la agrupación fundada por Morel. Para la juez María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa del atentado, eso no correspondía. En su momento la Cámara Federal porteña le dio la razón a la jueza y saldó ese diferendo, por eso ambos expedientes tramitaron de forma separada.

Un hecho, ocurrido 6 días antes del atentado contra CFK da cuenta de los puntos de contacto entre ambos casos. Como publicó El Destape, el 26 de agosto de 2022 Morel dijo en un Twitter Space: “Hoy por ejemplo veía como Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía: 'Lástima que a mí ya me conocen la cara porque sino sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje'. Pero yo te juro. Si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora yo voy te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo pasa a la historia. Después me linchan. Pero pasa a la historia”. Fue exactamente lo que ocurrió menos de una semana después.

Justo en los días previos Caputo Hermanos contrataba los servicios del novel carpintero Jonathan Morel.

Para las querellas y ahora también para los camaristas porteños (que no pueden ser tildados de K) la investigación en torno a los Caputo debe profundizarse.