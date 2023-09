Wado de Pedro, sobre los autores del atentado contra Cristina Kirchner: "Hay vínculos con el macrismo"

El ministro del Interior de la Nación reflexionó a un año del intento de magnicidio contra la Vicepresidenta y alertó que "la democracia está en riesgo".

El ministro del Interior de la Nación, Eduardo "Wado" De Pedro, se expresó en sus redes sociales sobre el aniversario del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. En un hilo de Twitter, el funcionario kirchnerista denunció que "la democracia está en riesgo" y que "hay pruebas y evidencias de la vinculación de los responsables materiales de este atentado con sectores de la política vinculados al macrismo".

"A un año del intento de magnicidio de Cristina Kirchner, no podemos naturalizar una serie de hechos que son preocupantes y que reflejan un verdadero retroceso para el conjunto de los argentinos", comenzó el dirigente de La Cámpora. Según subrayó, "de la dolorosa experiencia de la dictadura aprendimos que el respeto a la vida está por encima de cualquier diferencia" y que "la democracia parte de la premisa de que la violencia política y la eliminación del adversario no es una opción".

En ese marco, el ministro sugirió que "fue muy llamativo ver la falta de repudio por parte de algunos dirigentes, pero más preocupante es que a un año de lo ocurrido, un Poder Judicial cada vez más opaco y desprestigiado no le haya explicado a los argentinos qué pasó y quiénes fueron los responsables".

"Si la vicepresidenta en ejercicio y dos veces presidenta de la Nación no puede esperar que se esclarezca ni más ni menos que el intento de su asesinato… ¿qué puede esperar de la Justicia el resto de la sociedad?", cerró el camporista. Si bien De Pedro no lo menciona, en la alusión a quienes no condenaron el atentado, hay dos candidatos a presidente: Patricia Bullrich por Juntos por el Cambio y Javier Milei por La Libertad Avanza.

Sergio Massa se solidarizó con Cristina Kirchner, a un año del intento de magnicidio: "Justicia"

El ministro de Economía Sergio Massa, se expresó a un año del intento de magnicidio a la vicepresidenta. En el acto por el día nacional de la industria que se realizó en la ciudad entrerriana de Paraná, el candidato a presidente por Unión por la Patria se solidarizó con la ex presidenta y pidió que “se haga justicia”.

Massa señaló que el año pasado “no hubo festejo porque hubo un intento de magnicidio en la Argentina", que sucedió "en el marco de una crisis que tenía además una corrida financiera, una huida de un ministro y una crisis económica”.

En ese marco, expresó: “Mi solidaridad y pedido de justicia de ese hecho para la Vicepresidenta. Ese hecho de alguna manera nos obligó a todos, desde nuestros roles, a navegar esa crisis en un marco de intento de magnicidio”.