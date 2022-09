Alerta: amenazaron de muerte a Cristina Kirchner

Fue luego de que la jueza Capuchetti pidiera reforzar se seguridad por temor a un nuevo atentado.

La vicepresidenta Cristina Kirchner fue amenazada de muerte mediante un llamado al 911 desde la ciudad bonaerense de La Plata. La advertencia se da luego de que la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa por el intento de magnicidio que sufriera el 1 de septiembre pasado, haya dispuesto reforzar la custodia de la exmandataria tras analizar mediante el expediente que podría haber un segundo ataque.

"Es un mensaje, pero ninguna cosa debe minimizarse, porque sino uno después se arrepiente de las cosas que debería haber hecho. Todo es importante. Dimos traslados al jefe de la policía para que se ocupara de los dos pasos. El primero es hacer una evaluación acerca de aumentar la custodia de la vicepresidenta. El segundo es hacer un seguimiento del caso para dar con los responsables", afirmó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

Fuentes de la policía precisaron que la amenaza fue hecha este lunes a través de un llamado telefónico a la línea 911 realizado desde la ciudad de La Plata. Así, once días después del atentado contra la Vicepresidenta ocurrido en la puerta de su domicilio, cuando el ahora detenido Fernando Sabag Montiel gatilló un revólver a escasos centímetros de su rostro, se suma ahora esta amenaza de muerte ocurrida en las últimas horas.

Además de Fernando Sabag Montiel se encuentra detenida su pareja, Brenda Uliarte, imputada también por el hecho. Como parte de la investigación, la justicia detectó una serie de mensajes extraídos del teléfono celular de Brenda Uliarte que permitieron a la justicia detectar que un grupo de personas había intentado antes asesinar en dos ocasiones a la exmandataria.

La información surgió del celular de la propia novia de Fernando Sabag Montiel y fuentes de la investigación confirmaron a la agencia estatal Télam que los mensajes dan cuenta de un intento de asesinato ocurrido el 27 de agosto, durante la noche en la que la Vicepresidenta le habló a la militancia apostada en la zona de las calles Juncal y Uruguay, donde se emplaza el edificio donde vive la titular del Senado.

"No, no es que se dé cuenta, el tema es que hay una cámara de C5N, y hay poca gente, y la gente se está yendo, y el momento es ese, ahora ya es tarde, o sea son las 12 y ella salió a esa hora, y era a esa hora, o sea el escenario era con ella porque la habrán seguido", dice uno de los mensajes que recibió Uliarte de parte de Sabag Montiel.

"¿Entendés? Después vamos a ver en la tele a ver qué pasó porque cuando ella se metió, la siguieron y ahí tendría que haber sido", sostiene otro mensaje detectado por la justicia.

En otra comunicación, Sabag Montiel le dice a Uliarte: "No, ya se me metió adentro y el escenario, el anfiteatro lo sacaron. Le toqué la espalda a (el gobernador bonaerense) Axel Kicillof y se metió en un Toyota Ethios, eh, y se fue, un quilombo. Ella está arriba pero no creo que salga, así que ya fue, dejá, voy para allá, quédate ahí. No traigas nada".

La información coincide con la de un video publicado la semana pasada por el canal de noticias C5N donde se ve que el 27 de agosto Sabag Montiel estaba camuflado entre los manifestantes como si fuera un vendedor de copos de azúcar y logró acercarse a metros del gobernador de la provincia de Buenos Aires.

A partir de la nueva información incorporada al expediente, Capuchetti volvió a imponer el secreto de sumario en la causa, luego de que se incorporara al expediente como prueba clave el contenido del celular de Uliarte.