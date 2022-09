Alberto Fernández reveló nuevos datos sobre los involucrados en el atentado a Cristina: "Decían que el próximo era yo"

El jefe de Estado destacó que hay audios en los que los ideólogos del atentado anticipaban un intento de homicidio contra él. Así se desprende del adelanto de una entrevista que brindó a un medio español.

El presidente Alberto Fernández reveló que que los audios inspeccionados por los organismos de seguridad contenían comunicaciones en las que los ideólogos del atentado contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, anticipaban un intento de homicidio contra el mandatario. Además, se encargó de enfatizar que el atacante "no es un loco", al salir al cruce de las versiones que intentan instalar la hipótesis del "lobo solitario".

En el adelanto de una entrevista concedida a la señal de noticias española TeleCinco, Fernández se refirió sobre un posible atentado hacia él: “Se conocieron las conversaciones de los culpables y decían que el próximo soy yo. Tengo que estar atento por si me pasa a mí, pero no puedo separarme de la gente”. Asimismo, reflexionó sobre lo ocurrido: “Algo no estamos haciendo bien para que en la cabeza de una persona penetre una idea tan horrible, no es un marciano ni una persona fuera de nuestra sociedad, vive entre nosotros. No es un loco, es una persona en sus plenas facultades”.

Sobre el estado actual de Cristina, contestó: “Está bien, está entera, fue un momento de conmoción para todos". Al mismo tiempo, subrayó que "en Argentina después de la dictadura no ha habido crímenes políticos", y por eso expresó: "La imagen es muy dura, todos los sistemas de seguridad fallan, esa persona sabía que con cualquier resultado iba a ser apresado”.

Hallan en el celular de Sabag Montiel un video que lo muestra accionando la pistola

La Justicia incorporó al expediente del atentado contra la vicepresidenta un video en el que se ve al acusado, Fernando Sabag Montiel, manipulando un arma con la que simula un disparo al vacío. Según informaron fuentes del caso, este hallazgo demuestra a los investigadores que el acusado sabía usar la pistola con la que cometió el atentado fallido.

Las imágenes, en las que se observa durante unos segundos que Sabag Montiel activa la corredera y oprime el disparador de la pistola, "fueron obtenidas de la tarjeta de memoria de su celular por los especialistas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)", añadieron las fuentes.

Los informantes explicaron, además, que la jueza federal que instruye la causa, María Eugenia Capuchetti, "está trabajando en el procesamiento" del imputado y de su novia, Brenda Uliarte, por el intento de magnicidio de la Vicepresidenta.

En ese marco, las fuentes aseguraron que se encuentra trabajando "permanentemente on line con la PSA y la Fiscalía a cargo de Carlos Rívolo". Además, añadieron que el viernes pasado "estuvo en el centro de formación de la PSA observando como se estaba trabajando en las pericias" encomendadas a ese personal de seguridad para avanzar en el esclarecimiento del hecho, por el cual están detenidos Sabag Montiel y Uliarte.