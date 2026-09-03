ATE suspendió el paro en aeropuertos pero adelantan que podría reactivarse

El gremio Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció la suspensión del paro en los aeropuertos de Argentina para acudir a una audiencia en la Secretaría de Trabajo que defina los alcances de la medida de fuerza. El sindicato alertó que las medidas de fuerza podrían reactivarse "con más fuerzas" la próxima semana.

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"ÚLTIMO MOMENTO!! ATE POSPONE EL PARO EN LOS AEROPUERTOS!! Nadie nos puede acusar de ser irrazonables. Siempre tuvimos en cuenta que brindamos un servicio esencial. Hemos decidido suspender las medidas de fuerza durante estos dos días a la espera de la audiencia que debe llevarse adelante en el ámbito de la cartera laboral para definir entre las partes los alcances de la esencialidad. Si esa reunión no se celebra o la misma fracasa, resolvimos que el próximo lunes se activen las medidas tal y como han sido oportunamente comunicadas. Las huelgas no son legales o ilegales. Las huelgas se ganan o se pierden, y a esta LA VAMOS A GANAR!!", informó ATE.

El origen del conflicto

Trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) nucleados en ATE habían anunciado asambleas y movilizaciones durante dos franjas horarias que podrían afectar la actividad aeroportuaria en distintos puntos del país. La medida de fuerza, que quedó suspendida, se iba a extender durante 48 horas y alcanzará a más de 27 aeropuertos.

Ante las eventuales quejas de los pasajeros, el secretario general del gremio Rodolfo Aguiar había defendido a sus trabajadores ante eventuales críticas por demoras y cancelaciones de vuelos al afirmar que avisaron al Gobierno de la medida con el suficiente tiempo para que "pudiera responder a cada una" de las medidas.

"Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran", se quejó Aguiar, al dar cuenta de la situación que atraviesan los trabajadores.