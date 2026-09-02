Paro de aeropuertos en Argentina del 3 y 4 de septiembre: horario de vuelos cancelados

Los pasajeros que tengan vuelos programados para este jueves 3 y viernes 4 de septiembre deberán estar atentos a posibles cambios en sus itinerarios. Trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) nucleados en ATE realizarán asambleas y movilizaciones durante dos franjas horarias que podrían afectar la actividad aeroportuaria en distintos puntos del país.

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La medida de fuerza se extenderá durante 48 horas y alcanzará a más de 27 aeropuertos. En principio, las interrupciones están previstas de 9 a 12 y de 18 a 21 de cada jornada. Sin embargo, el Gobierno estableció que deberá garantizarse un mínimo del 75% de las prestaciones durante esos períodos, por lo que la protesta no implica que todos los vuelos comprendidos en esos horarios vayan a ser cancelados.

Paro de aeropuertos: ¿a qué hora pueden cancelarse los vuelos?

Las medidas de fuerza de ATE-ANAC están previstas para el jueves 3 y viernes 4 de septiembre, en dos franjas horarias:

De 9 a 12.

De 18 a 21.

El esquema puede generar demoras, reprogramaciones y eventuales cancelaciones en los vuelos comerciales que dependan de los servicios afectados. Además, las consecuencias podrían extenderse más allá de las tres horas de cada turno debido a la reorganización de las operaciones.

No obstante, hay una precisión importante: la Secretaría de Trabajo intimó a ATE a cumplir con la normativa vigente y garantizar al menos el 75% de las prestaciones aéreas durante las franjas de la medida. La ANAC, a su vez, anunció que fiscalizará el cumplimiento de los servicios mínimos.

Por eso, quienes tengan un vuelo durante esas horas no deberían asumir automáticamente que será cancelado. La recomendación es consultar el estado de la operación directamente con la aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto.

Qué pasará con los vuelos de Ezeiza y Aeroparque

El impacto de la protesta también alcanza a los dos principales aeropuertos del Área Metropolitana de Buenos Aires: Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery. La medida no significa que ambas terminales vayan a permanecer completamente cerradas. Las operaciones deberán sostenerse bajo el esquema de servicios mínimos dispuesto por las autoridades, aunque pueden registrarse demoras y modificaciones en la programación.

Según el gremio, durante las jornadas de protesta se garantizarán determinadas operaciones consideradas esenciales, entre ellas los vuelos sanitarios, humanitarios, traslados de órganos y servicios oficiales.

Aeropuertos.

El escenario puede cambiar de acuerdo con la dinámica de cada aeropuerto y de cada compañía aérea. Por ese motivo, la información más confiable para cada pasajero será la actualización que proporcione su propia aerolínea y el estado del vuelo en las plataformas oficiales.

Qué deben hacer los pasajeros durante el paro en aeropuertos

Quienes tengan vuelos programados para el 3 o 4 de septiembre deberían: