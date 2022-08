Empresarios, políticos y personalidades: quiénes fueron a la asunción de Massa

El flamante ministro de Economía estuvo acompañado por su familia, funcionarios del Gobierno, dirigentes políticos y sociales y empresarios.

El flamante ministro de Economía, Sergio Massa, asumió esta tarde, en un acto en Casa Rosada encabezado por el presidente Alberto Fernández, quien le tommó juramento y lo elogió por su "capacidad y coraje" de cara al trabajo que deberá realizar en su nuevo rol. Empresarios, figuras públicas, políticos y dirigentes también dijeron presente y mostraron su apoyo para el ex titular de Diputados.

Pasadas las 19.30, Massa anunciará las nuevas medidas de su gestión en el microcine del Ministerio de Economía, cartera que conducirá y absorberá las áreas de Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca.

¿Quiénes dijeron presente en su asunción?

El flamante ministro de Economía, Sergio Massa, estuvo acompañado por su pareja y titular de AySA, Malena Galmarini y sus hijos. Además, también estuvieron presentes sus suegros Fernando "Pato" Galmarini y la vedette Moria Casán.

Entre los funcionarios se destacaron: el ministro de Defensa, Jorge Taiana; la nueva presidenta de la Cámara de diputados, Cecilia Moreau; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; el nuevo secretario de Comercio, Matías Tombolini; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié; el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens; la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; el embajador de Brasil, Daniel Scioli; el ministro de Infraestructura bonaerense, Leonardo Nardini; la secretaria Legal y Técnica de Presidencia, Vilma Ibarra y el secretario de Producción, José Ignacio de Mendiguren, entre otros.

Otras caras importantes de la política fueron el diputado José Luis Gioja (ex gobernador de San Juan y ex presidente del PJ), el ex canciller Felipe Solá, la diputada Rosana Bertone; el diputado Carlos Heller; el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez; el jefe del bloque del FdT en Diputados, Germán Martínez; el diputado Luis Di Giacomo; el interventor de la AFI y exministro de Defensa, Agustín Rossi; el diputado Hugo Yasky; el diputado Daniel Gollán y la diputada Victoria Tolosa Paz. También estuvieron presentes el dirigente de Camioneros, Pablo Moyano; el líder del Movimiento Somos Barrios de Pie -y funcionario del Ministerio de Desarrollo Social- Daniel Menéndez; Luis D'Elia; el secretario de Relaciones Parlamentarias y dirigente del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro, entre otros.

Además estuvieron Mario Grinman (presidente de CAC), Gustavo Weiss (presidente de la Cámara Argentina de la Construcción), Antonio Caló (secretario general de la UOM), Daniel Funes de Rioja (titular de la UIA), Juan Nápoli (presidente del Banco de Valores), Jorge Brito (presidente de River Plate), Sebastián Galmarini (director del banco Provincia), Adelmo Gabbi (presidente de la Bolsa de Comercio), Armando Cavalieri (secretario del sindicato de Comercio), Marcelo Mindlin (presidente de Pampa Energía), Javier Timerman (economista), Francisco de Narváez (empresario), Claudio Cesario (presidente de ABA) y Daniel Vila (Grupo América).

Los mensajes de apoyo a Massa en redes sociales