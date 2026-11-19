El periodista y escritor Jorge "Turco" Asís aseguró que el peronismo "es la alternativa más viable de poder" rumbo a las elecciones del 2027, pero recomendó resolver sus "trabas" internas en la disputa por la conducción entre los principales referentes.

{{{htmlAmp}}}

"Los peronistas saben que en el año par se discute liderazgo y en el año impar se define el liderazgo. Si hay división, el peronismo es boleta y pierde. La última vez que hubo una escisión fue en 2013 y el peronismo perdió", dijo Asís en diálogo con Infobae.

En su análisis, el escritor consideró que "la interna es más grave que la disputa con Milei" y encuadró al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, como "un decente y un transparente en la mesa de los pecadores".

"Hay una fuerte alianza de Sergio Massa con Máximo Kirchner que arrastra, por supuesto, a la doctora. Y hay una interna absolutamente idiota e incomprensible entre Kicillof, un invento, y su inventora, Cristina Kirchner", señaló.

Y luego agregó: "La interna en el peronismo es lo más estúpido que vi".

Los posibles candidatos rumbo al 2027

Si bien ubicó a Kicillof y Massa como los dirigentes del peronismo con mayor tracción y posibilidad de ser los candidatos en el 2027, también mencionó a Sergio Uñac, diputado y exgobernador de San Juan, y a Gerardo Zamora, senador y exgobernador de Santiago del Estero.

"El peronismo tiene que buscar la manera inteligente de resolver todas estas trabas que se le ponen adelante", subrayó.

En ese sentido, Asís anticipó que será "otra vez peronismo y anti peronismo" en las próximas elecciones. "El antiperonismo más duro, que es una fuerza, hoy está aferrado a Milei. Y el peronismo, que son los que conocen de política y de representación, olfatea que se puede quedar con el poder. Yo veo que la alternativa más viable de poder, es el peronismo en la Argentina", indicó.