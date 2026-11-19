El escritor y analista político Jorge "Turco" Asís cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei y sostuvo que el Presidente atraviesa una etapa de pérdida de poder. Además, puso en duda su discurso sobre el éxito de la gestión y afirmó que el mandatario se niega a reconocer el "fracaso personal" que, según su análisis, comienza a evidenciarse.

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En su última columna, publicada en su portal JorgeAsisDigital, Asís analizó el escenario político y planteó un panorama crítico para Javier Milei. Para el escritor, el poder que el Presidente consiguió construir desde el comienzo de su carrera política atraviesa actualmente una etapa de deterioro, mientras crece la posibilidad de una nueva polarización entre peronismo y antiperonismo.

Uno de los conceptos más duros de la columna aparece cuando Asís sostiene que, "poco menos de tres años después", es precisamente el poder el que "se encuentra en estado de disolución, próximamente vacante".

El analista también cuestionó la forma en que Milei presenta los resultados de su gestión. Según Asís, el Presidente "repite sin convicción" que encabeza "el mejor gobierno de la historia" y que produjo "el mayor ajuste de la humanidad". Sin embargo, contrapuso esas afirmaciones con lo que considera una creciente debilidad política. "Por su tipología, el Fenómeno Milei garantiza la magnitud del fracaso personal que se obstina, sin embargo, en no admitir", escribió.

El Turco Asís reveló cuál es el nuevo y desconocido "fracaso personal" de Milei.

La crítica de Asís a la "batalla cultural" de Milei

Asís también apuntó contra uno de los principales ejes discursivos del Gobierno: la denominada batalla cultural. En su análisis, sostuvo que Milei se encuentra "vaciado y sin poder" y describió esa estrategia como una "batalla cultural que naufraga en la incertidumbre del desconcierto".