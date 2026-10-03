Tras el nombramiento a dedo de familiares, operadores del 911 le reclamaron a Poggi mejoras salariales

En medio de la polémica por la contratación del hermano de la ministra de Seguridad de San Luis, Nancy Sosa, trabajadores de la línea 911 le reclamaron a Claudio Poggi aumentos salariales, recategorización y mejoras en las condiciones laborales durante. Esto sucedió durante una jornada de trabajo junto al mandatario provincial en la que se cuestionó los criterios utilizados para definir los ascensos dentro de la administración provincial.

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Según el Mosquito Puntano respecto a los antecedentes difundidos sobre el caso, Sosa había sido retirado obligatoriamente de la Policía de San Luis en 2023. Sin embargo, en 2026 volvió a aparecer en una resolución vinculada con ascensos dentro de la fuerza, donde figura en dos tramos consecutivos: primero de Cabo a Cabo Primero y luego de Cabo Primero a Sargento.

La situación fue utilizada por los operadores como referencia para plantear sus propios reclamos. “Si al hermano de Sosa le pueden dar recategorizaciones, nosotros queremos lo mismo”, fue uno de los planteos atribuidos a los trabajadores durante la actividad.

El reclamo se realizó frente al gobernador Poggi y con la presencia de la propia Nancy Sosa, además de la ministra de Salud, Teresa Nigra, y el ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini.

Los trabajadores señalaron que llevan aproximadamente tres años reclamando mejoras vinculadas con su situación laboral. A las recategorizaciones sumaron pedidos de recomposición salarial y condiciones de trabajo acordes con las tareas que desempeñan dentro del sistema de emergencias.

La reunión fue convocada para analizar el funcionamiento del Instituto de Gestión de Emergencias 4.0 y permitir que los trabajadores presentaran propuestas y necesidades. Sin embargo, las mesas de trabajo también se transformaron en un espacio para trasladar directamente al gobernador los reclamos laborales.

El 911 constituye uno de los servicios centrales del sistema de emergencias de San Luis y sus operadores cumplen funciones de atención y derivación de llamados durante las 24 horas.

El antecedente del ministerio de Seguridad

Una reciente resolución anuncia los ascensos, Néstor Omar Sosa, hermano de la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, aparece incluido en dos tramos consecutivos de ascenso. El Destape se comunicó con el Ministerio de Seguridad de San Luis para ahondar en esta irregularidad, pero no obtuvo respuestas al momento de publicación de la nota.

El planteo adquiere aún mayor relevancia a partir del artículo 29 de la Ley XV-0982-2017, que establece que los ascensos ordinarios deben producirse “indefectiblemente al grado inmediato superior”. El propio acto que formalizó el ascenso de Sosa a Sargento lo encuadró en los artículos 27, 28 y 29 de esa norma, además del Decreto Reglamentario 3053-MS-2019. Sin embargo, la Resolución 730-JP-2026 ubica al mismo efectivo en dos tramos consecutivos dentro del mismo proceso de ascensos: primero como Cabo, para pasar a Cabo Primero, y luego como Cabo Primero, para ascender a Sargento; un movimiento que supone una irregularidad administrativa sin explicación formal.

De este modo, la situación presenta una serie de inconsistencias que exceden un simple error de transcripción en una nómina: Sosa había sido retirado obligatoriamente de la Policía en 2023, tres años después aparece nuevamente incluido en un proceso de ascensos como si revistiera como Cabo, y dentro de esa misma resolución figura además en dos promociones consecutivas, de Cabo a Cabo Primero y de Cabo Primero a Sargento. Es decir, no sólo se lo contempla nuevamente dentro de la estructura activa de la fuerza pese a su retiro obligatorio, sino que se lo hace avanzar dos grados en un mismo proceso, cuando la normativa establece que los ascensos ordinarios deben producirse “indefectiblemente al grado inmediato superior”.

Cabe destacar que el antecedente de Sosa dentro de la Policía también presenta huecos en la designación oficial de su cargo. En diciembre de 2022, una Junta Médica Policial determinó que no se encontraba en condiciones de desempeñar funciones policiales ni de reintegrarse al servicio. A partir de ese dictamen se tramitó su retiro obligatorio, que finalmente fue dispuesto mediante el Decreto 4176-MS-2023.

También se suma una asistencia financiera otorgada durante 2025. Mediante un programa provincial, el Gobierno de San Luis aprobó a favor de Néstor Omar Sosa un beneficio de $3.925.088,92 correspondiente a Mi Próximo Paso – Segunda Edición, destinado a un emprendimiento de servicios de electricidad en Merlo.