Mientras rechaza las asignaciones "a dedo", Poggi ascendió dos veces al hermano retirado de su ministra de Seguridad

El gobernador Claudio Poggi lleva como bandera "no más dedo ni discrecionalidad" a la hora de las asignaciones, pero la realidad de San Luis denuncia otra situación. Una reciente resolución anuncia los ascensos, Néstor Omar Sosa, hermano de la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, aparece incluido en dos tramos consecutivos de ascenso. El Destape se comunicó con el Ministerio de Seguridad de San Luis para ahondar en esta irregularidad, pero no obtuvo respuestas al momento de publicación de la nota.

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El planteo adquiere aún mayor relevancia a partir del artículo 29 de la Ley XV-0982-2017, que establece que los ascensos ordinarios deben producirse “indefectiblemente al grado inmediato superior”. El propio acto que formalizó el ascenso de Sosa a Sargento lo encuadró en los artículos 27, 28 y 29 de esa norma, además del Decreto Reglamentario 3053-MS-2019. Sin embargo, la Resolución 730-JP-2026 ubica al mismo efectivo en dos tramos consecutivos dentro del mismo proceso de ascensos: primero como Cabo, para pasar a Cabo Primero, y luego como Cabo Primero, para ascender a Sargento; un movimiento que supone una irregularidad administrativa sin explicación formal.

De este modo, la situación presenta una serie de inconsistencias que exceden un simple error de transcripción en una nómina: Sosa había sido retirado obligatoriamente de la Policía en 2023, tres años después aparece nuevamente incluido en un proceso de ascensos como si revistiera como Cabo, y dentro de esa misma resolución figura además en dos promociones consecutivas, de Cabo a Cabo Primero y de Cabo Primero a Sargento. Es decir, no sólo se lo contempla nuevamente dentro de la estructura activa de la fuerza pese a su retiro obligatorio, sino que se lo hace avanzar dos grados en un mismo proceso, cuando la normativa establece que los ascensos ordinarios deben producirse “indefectiblemente al grado inmediato superior”.

Cabe destacar que el antecedente de Sosa dentro de la Policía también presenta huecos en la designación oficial de su cargo. En diciembre de 2022, una Junta Médica Policial determinó que no se encontraba en condiciones de desempeñar funciones policiales ni de reintegrarse al servicio. A partir de ese dictamen se tramitó su retiro obligatorio, que finalmente fue dispuesto mediante el Decreto 4176-MS-2023.

También se suma una asistencia financiera otorgada durante 2025. Mediante un programa provincial, el Gobierno de San Luis aprobó a favor de Néstor Omar Sosa un beneficio de $3.925.088,92 correspondiente a Mi Próximo Paso – Segunda Edición, destinado a un emprendimiento de servicios de electricidad en Merlo.

La bandera de “cero discrecionalidad” que levanta Poggi encuentra en este caso un episodio incómodo. La documentación oficial muestra que el hermano de la ministra de Seguridad, retirado obligatoriamente de la Policía en 2023, volvió a aparecer en un proceso de ascensos en 2026 y fue incluido en dos promociones consecutivas, una situación que, por sus características, excede una simple discusión formal sobre una nómina y pone bajo la lupa el mecanismo mediante el cual se decidió su promoción.

Una costumbre poggista

El episodio de Sosa se suma a otros cuestionamientos que ya habían surgido durante la gestión de Claudio Poggi alrededor de la estructura del Estado provincial, las designaciones y la presencia de familiares en cargos de gobierno. La polémica volvió a instalarse recientemente a partir del anuncio de una nueva Ley de Ministerios con la que el Ejecutivo busca reducir la cantidad de cargos, mientras desde la oposición reclamaron conocer cuál es la estructura real de funcionarios y contratados antes de evaluar el alcance de la reforma.

El diputado nacional de Unión por la Patria, Ernesto Alí, cuestionó en comunicación con este medio el esquema actual y sostuvo que San Luis cuenta con 23 ministerios y secretarías con rango ministerial para una población de aproximadamente 540.000 habitantes, además de unos 30 organismos estatales. En ese contexto, denunció la existencia de “contratos fuera de escala” que, según afirmó, funcionarían como “funcionarios encubiertos”, y cuestionó también la presencia de familiares del gobernador dentro de la administración provincial.

Entre los casos mencionados por el legislador aparece María Victoria Poggi, hija del mandatario, quien se desempeña como subdirectora de Personas Jurídicas, además de Sandra Correa, esposa del gobernador, quien participa como asesora ad honorem. Las designaciones y funciones fueron señaladas por Alí como parte de un esquema que, a su entender, requiere mayor transparencia, aunque la sola existencia de vínculos familiares no constituye por sí misma una irregularidad.

El diputado también puso el foco en la falta de información pública sobre la cantidad total de funcionarios y contratados de la administración provincial, un dato que considera necesario para determinar si la anunciada reducción de ministerios implica efectivamente un achicamiento del Estado o solamente una reorganización de cargos. “Una cosa es cambiar figuritas de lugar, y otra cosa es hacer un recorte”, sostuvo.