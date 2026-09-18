La Armada Argentina apartó a nueve militares tras una presunta estafa millonaria 

La Armada Argentina dispuso el apartamiento preventivo de nueve integrantes de la fuerza militar tras la detección de una maniobra de presunta estafa y fraude en la liquidación de sueldos y viáticos que ascendería a una suma cercana a los 1.000 millones de pesos. La maniobra ilegal, registrada entre julio de 2022 y enero de 2026, benefició a 23 personas mediante la alteración de registros bancarios antes del envío de los lotes de pago al Banco de la Nación Argentina.

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La medida administrativa fue ejecutada por decisión del jefe de la Armada, el almirante Juan Carlos Romay, quien desafectó de sus funciones a ocho capitanes de corbeta y un suboficial, a quienes se les aplicará el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas.

Mediante un comunicado de prensa difundido por la fuerza dependiente del Ministerio de Defensa, la institución confirmó que “dispuso el apartamiento de sus funciones del personal militar involucrado en las actuaciones que se llevan adelante por las irregularidades detectadas en la acreditación de haberes”. A su vez, el organismo especificó que la medida “tendrá vigencia hasta tanto se determine la eventual responsabilidad disciplinaria del personal involucrado”.

Según explicaron desde la Armada, el expediente se originó a partir de una investigación interna que logró detectar diversas anomalías en la acreditación de haberes. De acuerdo con los registros institucionales, estas irregularidades alcanzaron un monto cercano a los $981.148.567,88.

Ramificaciones judiciales e implicados en las acreditaciones indebidas

Entre los efectivos navales apartados de la institución figura el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista de la Armada. La medida sobre el oficial responde a que su esposa, María del Carmen Prieto, figura registrada entre las beneficiarias de los pagos irregulares. De acuerdo a la información a la que accedió El Destape en base a fuentes oficiales, Prieto percibió $152.259.495,86 a través de 46 transferencias.

La denuncia penal iniciada sobre este esquema quedó radicada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2. En el marco de esa presentación judicial figuran además otras tres personas ajenas a la fuerza naval que no poseen relación con la institución pero que cobraron abultadas sumas de dinero. Se trata de Andrés Santana, quien cobró $99,4 millones; Amalia Cristina Díaz, que recibió $91,9 millones; y Natalia Carolina Yahia, quien percibió la suma de $90,4 millones.

En el comunicado oficial emitido para fijar la postura institucional, la Armada Argentina ratificó su “política de tolerancia cero frente a cualquier situación de fraude, corrupción, irregularidad o conducta contraria a la ética y a los valores que rigen a la Institución y que pueda menoscabar su prestigio y buen nombre”.