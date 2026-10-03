Argentina, Bolivia y Brasil: tres postales del tecnato

el tecnato americano, una forma posdemocrática y algorítmica de imperialismo diseñada en Silicon Valley para garantizar el control de recursos y enclaves estratégicos desde Groenlandia hasta la Antártida.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia argentina habilita la venta de tierras sin restricciones para extranjeros. El secretario de Estado Marco Rubio apadrina un golpe institucional en Bolivia contra los fiscales que investigan al consultor Fernando Cerimedo. En Brasil, la injerencia estadounidense alcanza su máxima tensión antes de las elecciones clave que se celebran este fin de semana.

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Parecen tres noticias distintas pero son parte de la misma historia. Es el despliegue en todo el hemisferio de la doctrina Donroe, su instrumento institucional, el Escudo de las Américas, y el proyecto que subyace: el tecnato americano, una forma posdemocrática y algorítmica de imperialismo diseñada en Silicon Valley para garantizar el control de recursos y enclaves estratégicos desde Groenlandia hasta la Antártida.

Corte Suprema y Ley de Tierras, ¿soberanía o injerencia?

El presentador Alejandro Fantino tuvo que interrumpir sus vacaciones para dar un mensaje: “El mundo de las cortes supremas, por lo menos de países como el nuestro, está muy atravesado por las relaciones internacionales y por las embajadas más trascendentes. Los jueces de la Corte Suprema, Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti, conversan, rebotan, pelotean estas cosas con ámbitos internacionales”.

Lo curioso es que el argumento formal que utilizaron los tres magistrados para echar por tierra las barreras legales que impedían la venta masiva de tierras a extranjeros fue rechazar la legitimidad de los excombatientes de Malvinas para cuestionar una norma que compromete la soberanía nacional, y con ellos al resto de los ciudadanos argentinos. Posdemocracia: la sustracción paulatina de poder a la sociedad.

Si le creemos a Fantino, y a otros que confirman, off the record, la injerencia extranjera en la decisión de la Corte Suprema que deroga la ley de tierras, debemos asumir, entonces, que para Rosatti, Rosenkratz y Lorenzetti los argentinos no tenemos legitimidad para actuar en defensa de nuestra propia soberanía pero “las embajadas más trascendentes” y los “ámbitos internacionales” sí.

Lamelas, el corredor Andes - Atlántico y el 2027

Peter Lamelas, el embajador, estuvo en Tucumán, celebrando los avances en su tarea y la firma del corredor Andes - Atlántico, que servirá para que el gobierno de Estados Unidos financie la extranjerización de tierras y recursos estratégicos argentinos. “Esta línea de crédito se puede expandir hasta el 2027. ¿Por qué escogimos ese año? Porque es el año de la elección”, dijo sin tapujos pero con dificultades en el español.

Cuando la ley de tierras fracasó en el Congreso en agosto, muchos senadores dijeron que el propio Lamelas había trabajado hasta último momento para dar vuelta los votos que faltaban. No fue la única vez que intervino la embajada, directamente o a través de sus terminales, amenazando con palos u ofreciendo zanahorias. Todas las leyes clave que aprobó el gobierno de Milei contaron con respaldo “diplomático”.

Este jueves, hablando en El Destape con Mariano Martín, el diputado misionero Alberto Arrúa, de origen peronista, contó que tras la votación de la reforma laboral tuvo ataques de pánico por el estrés que le significaron las presiones para votar a favor. “Terminé en la guardia porque tuve un episodio”, dijo Arrúa, que dio a entender que otros legisladores pasaron por situaciones parecidas.

Diplómáticos extranjeros, presiones y QR

Esta semana, en Bolivia, había representantes de las embajadas de Estados Unidos, Argentina y Perú en el recinto del Congreso mientras se discutía la reforma de una ley para destituir al fiscal Roger Mariaca, que había sido detenido ilegalmente mientras investigaba el caso Cerimedo. Según denunció la oposición, utilizaban un código QR en sus teléfonos para transferir dinero en el momento a los legisladores aliados.

El episodio fue emitido en vivo en las redes sociales de la senadora Ana María Crispín, que increpó a los supuestos diplomáticos. El argentino se identificó como Germán López. El representante de Estados Unidos no dio su nombre e invocó al Escudo de las Américas. “Desde el Escudo de las Américas estamos apoyando un momento muy importante para el país”, respondió cuando Crispín les preguntó qué hacían allí.

Horas más tarde, en tiempo récord, el Congreso aprobó y el presidente Rodrigo Paz promulgó la ley que modifica el régimen del Ministerio Público y permite suspender al fiscal general por dos tercios de los presentes. Inmediatamente después aplicó esa norma contra Mariaca y eligió a su reemplazo interino. El vocero del gobierno amenazó con detener a cualquiera que siga esa pista. Paz agradeció al Escudo de las Américas.

El plan para salvar a Cerimedo

Mariaca seguía la trama alrededor de Cerimedo, que está preso por el intento de asesinato de su expareja, Nadia Beller. El consultor argentino es una pieza de la estructura mafiosa que funciona como terminal del departamento de Estado en cada país de la región. El modus operandi es el mismo siempre: toman el poder por las buenas o las malas, entregan el país al mandato de Washington, rapiñan los cajones.

El lunes, el gobierno norteamericano sancionó a Mariaca y le retiró su visa. El miércoles lo secuestraron policías encapuchados que también robaron pruebas de la fiscalía. Hay testigos que afirman que los que comandaban la operación hablaban en inglés. El jueves a la mañana, los mismos policías irrumpieron en la conferencia de prensa que hizo el ministerio público para denunciar la detención irregular del jefe de fiscales.

La excusa es un supuesto vínculo con el narcotráfico, sustentada apenas en un video dudoso que no está incorporado a ninguna causa. Sin embargo, es el propio Cerimedo el que estaba complicadísimo por sus vínculos. Esta semana, el vice boliviano dio a conocer un nuevo audio en el que se escucha al argentino negociando el pago de 15 mil dólares por cada avioneta con droga que despega de un aeropuerto.

El Escudo de las Américas contra la soberanía nacional

El secretario de Estado no solamente apañó al gobierno de Paz por el secuestro del fiscal que investigaba la injerencia norteamericana sino que lo señaló como un ejemplo a seguir: “Las acciones de Bolivia demuestran el tipo de liderazgo necesario para hacer que nuestro hemisferio sea más seguro, más fuerte y más próspero”, escribió Rubio en X. El canciller en la Argentina, Pablo Quirno, adhirió casi con las mismas palabras.







Todos los países del Escudo de las Américas firmaron un comunicado que se escribió en Estados Unidos sin consultarlos antes para respaldar a un gobierno que secuestra con agentes enmascarados a quienes amenazan con echar luz sobre sus crímenes y la renuncia a la soberanía. A partir de ahora, puede pasar en cualquiera de esos países y nadie puede fingir espanto o sorpresa. No hay, aquí, ni el intento de ocultarlo.

Brasil define este fin de semana su futuro en un clima enrarecido por los mismos actores. Parece difícil exagerar hasta dónde están dispuestos a llegar si el resultado favorece a Lula; hace cuatro años, con menos fuerza, más solos y menos organizados que ahora, intentaron un golpe de Estado por el que aún está preso Jair Bolsonaro. Hay que seguir con atención los acontecimientos. 2027 está a la vuelta de la esquina.