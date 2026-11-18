Una vez más, el Gobierno de Javier Milei fue en contra de más de 170 países y se alineó con Estados Unidos para abstenerse de una votación en la ONU para aumentar medidas que eliminen y prevengan "todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas". Desde Cancillería argumentaron que esta iniciativa está "viciada" de términos "ideológicos, controvertidos y sesgados".

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El proyecto votado propone reforzar las políticas públicas para combatir la violencia de género, incluida la que se produce en entornos digitales, e instar a los Estados a garantizar los derechos humanos de las mujeres y su salud sexual y reproductiva.

Hubo 175 países que votaron a favor, mientras otros seis se abstuvieron y solo uno en contra. Los diplomáticos de Milei decidieron abstenerse y ubicarse en el grupo de Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Camerún y Burkina Faso. Fue Somalia el único que votó en contra.

La justificación de Cancillería

Fuentes de Cancillería explicaron a El Destape que el motivo de la abstención fue por el "cuerpo" del texto, en el que se incorporaron "conceptos ideológicos, controvertidos y sesgados".

Según explicaron, el proyecto impulsado por Canadá, Finlandia, Francia, Países Bajos, Noruega, Suecia y España no resuelve "la cuestión de fondo" de la violencia contra mujeres y niñas, sino que busca "quedar bien" en el multilateralismo de la ONU.

"Argentina condena categóricamente todas las formas de violencia", remarcaron desde la cartera dirigida por Pablo Quirno. Y luego agregaron: "Ninguna resolución influye en que haya menos muertes ni femicidios".

En 2024, cuando Cancillería era comandada por Gerardo Werthein, el Gobierno de Milei se había convertido en el único país en votar en contra de una resolución orientada a eliminar la violencia contra las mujeres.

A la par de EE.UU e Israel

En otras votaciones recientes, Argentina también coincidió con la posición de Donald Trump. Un ejemplo fue la sesión del 26 de octubre pasado, cuando se trató el pedido de "Cese del levantamiento del embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba".

Ambos países, junto con Israel, también rechazaron recientemente una declaración sobre prevención de pandemias.

En otra polémica decisión, Argentina, Israel y Estados Unidos fueron los únicos tres países que se negaron a una resolución que calificó a la esclavitud de los africanos como el crimen más grave contra la humanidad.

Malvinas obligó a virar

Una votación en la que el país sí tuvo que votar distinto a los gobiernos de Trump y Benjamín Netanyahu fue en un pedido para que los israelíes dejen de explotar recursos naturales de Palestina.

En pleno litigio en el Tribunal del Mar contra el Reino Unido por el petróleo de las Malvinas, los diplomáticos argentinos se abstuvieron de la votación.

Esta decisión sí marcó una diferencia respecto de la posición adoptada por Estados Unidos e Israel en una cuestión sensible para ambos, en medio de la guerra de Medio Oriente.