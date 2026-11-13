A contramano de Trump: Argentina se abstuvo de votar sobre recursos naturales de Palestina

El litigio del Gobierno de Javier Milei contra el Reino Unido por el petróleo de las Malvinas provocó que los diplomáticos argentinos voten distinto a Estados Unidos e Israel en la ONU. Mientras ocurría la audiencia en el Tribunal del Mar por el petróleo en las islas, Argentina se abstuvo de votar sobre un pedido para que los israelíes dejen de explotar recursos naturales de Palestina.

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Fue el miércoles pasado cuando la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros de la ONU aprobó cuatro proyectos de resolución y uno de decisión, entre ellos el que exige a Israel que "cese la explotación, el daño, el agotamiento o la puesta en peligro de los recursos naturales en el Territorio Palestino Ocupado y en el Golán sirio ocupado".

La iniciativa fue llevada adelante por Uruguay, en nombre del Grupo de los 77, la mayor organización intergubernamental de países en vías de desarrollo y subdesarrollados, en la que también está Argentina. Sin embargo, los diplomáticos de la Cancillería resolvieron abstenerse de votar.

El proyecto tuvo 151 votos a favor, 7 en contra (Colombia, Israel, Estados Federados de Micronesia, Naoero, Palaos, Paraguay y Estados Unidos) y 11 abstenciones, según informó la ONU. El Destape se comunicó con la Cancillería para conocer los motivos de este posicionamiento, pero desde la cartera que dirige Pablo Quirno dijeron no tener comentarios al respecto.

El reclamo de Malvinas, en el medio

Esta abstención, que se diferencia de la postura de Estados Unidos e Israel en un tema sensible para ambos países en plena guerra en Medio Oriente, se dio en paralelo al giro de Milei en el reclamo argentino por las Malvinas. Fue el mismo miércoles cuando el grupo argentino cerró la ronda de alegatos en Hamburgo, Alemania, ante el Tribunal del Mar, donde exigieron que los británicos dejen de explotar petróleo "unilateralmente" a 200 kilómetros de las islas.

En sus últimas votaciones, Argentina acompañó sin miramientos la postura de Donald Trump en otros temas, como el 26 de octubre pasado en el caso del pedido de "Cese del levantamiento del embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba".

En 2024, la votación de Argentina a favor del levantamiento del embargo, en desobediencia de Estados Unidos, derivó en que el propio Milei decida desplazar del cargo a la entonces canciller Diana Mondino.